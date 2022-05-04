Акция Бессмертный полк 2022: суть, история, как участвовать

«Бессмертный полк» — это общественное движение, цель которого - сохранение памяти об участниках Великой отечественной войны. А еще это название акций-шествий, в ходе которых люди идут колонной по улицам с фотографиями своих родственников, воевавших в Великой Отечественной войне. «Рамблер» расскажет, в чем суть акции и как принять участие в ней участие.

Фото: Риа Новости Риа Новости

Каждый год 9 мая в разных регионах России проходят шествия Бессмертного полка. На сайте акции можно также опубликовать истории родственников-ветеранов. Информацию о месте и времени проведения шествия организаторы размещают на том же сайте (чтобы ее найти, нужно выбрать свой регион), а также в местных СМИ.

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История движения

Движение «Бессмертный полк» было инициировано в 2012 году в Томске журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым. Они создали Устав Полка, в котором определили принципы движения как некоммерческой, неполитической, негосударственной гражданской инициативы.

Инициатива полюбилась родственникам участников войны и охватила более 80 государств и территорий. В годы пандемии акции прошли в онлайн формате, но уже в 2022 люди планируют выйти на улицу. В Белоруссии проходит аналогичная акция под названием «Беларусь помнит», в Украине акция носит название «Никто не забыт, ничто не забыто».

Правила акции

Устав движения «Бессмертный полк» гласит, что главная задача шествия – это сохранение личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. При этом участие в акции добровольное.

Не имеет значение, воевал ли родственник на фронте, был партизаном или тружеником тыла, ведь победа в войне – это совокупность совместных усилий советских граждан.

Участники акции могут принести транспарант с портретом или фотографию к Вечному огню, иному памятному месту без регистрации. Вместе с этим желающим предоставляется возможность внести имя своего родственника с краткой биографией в список имен участников Великой Отечественной войны, находящийся на сайте движения «Бессмертный полк».

При этом участникам акции запрещено использовать «Бессмертный полк» в качестве рекламной площадки и демонстрировать на транспарантах любую корпоративную, политическую или иную не относящуюся к цели движения символику.

Как принять участие в акции «Бессмертный полк»

Информацию о месте и времени проведения шествия организаторы размещают на официальном сайте «Бессмертного полка» и выбрать свой регион. Например, в Москве 9 мая 2019 года сбор участников начинался в 14:00 у станции метро «Динамо», а в Санкт-Петербурге у станции метро «Площадь Александра Невского». На сайте также указан маршрут колонны, чтобы люди могли присоединиться по ходу шествия.

К акции может присоединиться любой человек, для этого нужно просто принести с собой фотографию родственника – участника Великой Отечественной войны.

Как изготовить портрет

Для участия в шествии «Бессмертного полка» лучше увеличить фотографию участника и сделать транспарант. Оптимальный размер – формат А4. На случай плохой погоды портрет рекомендуют заламинировать. Если подходящих фотографий участника войны нет, можно просто написать на транспаранте его фамилию, имя и отчество, а также воинское звание.

Важно, чтобы транспарант был легким. Помочь с его изготовлением могут в копировальных службах. В некоторых городах фотографии для шествия «Бессмертного полка» бесплатно распечатывают в МФЦ.

Что еще взять с собой

Важно учитывать погодные условия и особенности климата региона, в котором вы проживаете. Общий список необходимых вещей выглядит так: