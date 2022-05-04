Фомина неделя 2022 по дням: традиции, даты и история

Все, кто знаком с церковными традициями, знают, что такое Фомина неделя. Радоницкая, Поминальная, Проводная, Неделя обновления – так еще ее называют в народе. О том, какие традиции приходятся на каждый ее день и когда празднуется Фомина неделя в 2022 году – в материале «Рамблера».

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Почему не верил Фома

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Фомина неделя – вторая неделя после Пасхи, называемая по имени апостола Фомы, уверовавшего в Воскресение Христово, увидев его крестные раны. Вся Фомина неделя посвящена памяти усопших.

Фома из галилейского города Панеады был избран Иисусом Христом как один из двенадцати апостолов и участвовал в нескольких событиях евангельской истории. В день Воскресения Христова, все апостолы, кроме Фомы, были вместе за запертыми дверями. Тогда им явился Христос, но апостолы испуганно взглянули на него, посчитав, что видят привидение. Тогда он показал им руки, ноги и ребра. Затем сказал: «Приимите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, а на ком оставите, на том останутся».

Когда Фома вернулся, апостолы рассказали ему о случившемся, но он не поверил им и заявил, что он до тех пор не поверит, пока сам не увидит и не осяжет ран на Теле Господа (Ин. 20:25).

Когда через восемь дней они снова были вместе, им снова явился Иисус и сказал: «Мир вам!». Потом, обратившись к Фоме, прибавил: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои, подай руку твою и вложи в ребра Мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20:28).

Христос сказал ему: «Ты поверил потому, что увидел Меня, но блаженны не видевшие и поверившие!».

Караваджо Уверение Фомы. 1600-1602

Считается, что Иисус дал неуверовавшему апостолу самому убедиться в истине произошедшего великого события. Так, эта история стала сюжетом евангельской иконографии, а выражение «Фома неверующий» стало нарицательным для обозначения недоверчивых людей.

История праздника

В церковном обиходе Фомину неделю называют также Антипасхой, поскольку она приходится на первое воскресение после Пасхи. Впервые Антипасха упоминалась в антиохийских по происхождению «Апостольских постановлениях» (около 380 года). Первое описание богослужения в Иерусалиме в этот день было в «Паломничестве Эгерии» (около 400 года).

Интересно, что в древней Церкви наиболее многочисленное крещение новых христиан было принято совершать в Великую субботу. Новокрещенные еще восемь дней после этого ходили в белых одеждах и снимали их только в восьмой день, то есть в Антипасху.

В 2022 году Фомина неделя приходится на 1 – 7 мая.

Антипасха или Красная горка

Первый день Фоминой недели называют Антипасхой. Дословно в переводе с греческого это значит «вместо Пасхи». По церковным традициям именно в Фомино воскресенье вспоминается явление Христа апостолу Фоме.

При этом, у восточных славян распространено название «Красная горка» (красная – значит красивая, а горками называли места сельских гуляний). Согласно народным традициям, в этот день проходят первые весенние гулянья, сватовства и хороводы. На Руси к Красной горке приурочивались свадьбы, а русская пословица говорила: «На Красную Горку девок разборка».

Именно с этого дня, впервые с начала Великого поста, церковь возобновляла проведение венчальных обрядов. В народе считалось, что сыгранная в этот день свадьба, подарит долгий и счастливый брак.

В дореволюционной России к этому дню красили яйца, потому как считали, что «люд крещеный с покойничками христосуется». Только красили их не в красный, а в зеленый или желтый «поминальные» цвета.

Фомин понедельник

Считается, что в Фомин понедельник покойники отмечают Пасху, навещая свои дома. Поэтому люди должны хорошо их встретить, угостить куличами и проводить обратно. В этот день начинают поминать близких.

Радоница

Вторник после Пасхальной недели для православных считается главным поминальным днем и называется Радоницей.

В этот день семьи отправляются на кладбище, приводят их в порядок и украшают. На могилу приносят угощения, куличи, крашенные яйца, сладости. Часть угощений принято раздавать нуждающимся. Считается, что смысл этого дня в том, чтобы поделиться радостью Воскресения Христова с ушедшими. При этом во вторник Фоминой недели принято просить предков защиты дома или благословения на замужество.

Сухая среда или Громницы

В этот день в православных храмах традиционно проводятся панихиды. В народной традиции, в «сухую» среду не стоило работать в огороде или что-то сеять, потому как это было бы неудачно.

Фомин четверг

В Фомин четверг считается, что усопшие снова навещают свой дом. Их также надо хорошо встретить. В одной из комнат для этого принято было оставлять угощения и не закрывать окна. До утра входить в эту комнату было нельзя. При этом нежелательных гостей от дома отваживали, рассыпая по углам мак.

«Проводная» пятница

В этот день в народе было принято собирать и сжигать чучело из сухих веток, чтобы отпугнуть злые силы и обеспечить себе хороший урожай.

Дедова суббота. «Вьюнишник»

Последний день Фоминой недели – Дедова суббота. В этот день люди традиционно собирались вместе и изгоняли смерть и болезни, выкрикивая проклятия. Считалось, что чем страшнее проклинать смерть и болезни, тем дольше они не будут беспокоить семью.

Кроме того, в Фомину субботу было принято чествовать молодожен специальным обрядом, который называли «Вьюнишник».

Что можно и нельзя в Фомину неделю

Считается, что всю неделю нельзя ссориться и замышлять дурного, грустить или браниться. Следует отбросить конфликты, оставив в душе покой и умиротворение. Заниматься тяжелым трудом в Фомину неделю также не следует.