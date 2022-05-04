Проклов день: что нельзя делать 4 мая

В русской народной традиции 4 мая отмечают Проклов день. Об истории праздника и том, что можно и нельзя делать в этот день — в материале "Рамблера".

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История этого дня связана с Православием. Верующие 4 мая чтут память священномученика Януария и мучеников Прокла, Соссия, Фавста и других.

Януарий был епископом и во время гонений императора Диоклетиана на христиан регулярно посещал заточенных в темнице диаконов Соссия и Прокла и вместе с ними совершал литургию.

За это их бросили в печь, но, по преданию, огонь не смог их убить. Тогда их отдали на съедение зверям, но и они их не тронули. После Януария, Соссия и Прокла обезглавили.

В народе стали отмечать Проклов день и проклинать нечистую силу. Считалось, что злые силы отступали, если старики, вышедшие на околицу, произносили заговоры лицом на запад.

В этот день незамужние девушки танцевали, пели и водили хороводы вокруг яблони.

Поверье говорило, что потеря в Проклов день принесет удачу в будущем, а цветущая черемуха укажет на предстоящее жаркое лето.

Согласно народным традициям 4 мая нельзя отказывать просящим, ссориться, грустить, ругать погоду. В этот день нельзя задевать темные силы и надевать красное, потому как считалось, что он привлекает нечисть и заражает людей плохими эмоциями.

Кроме того, говорят, что в Проклов день есть большая вероятность внезапного дождя, но под ним сегодня находиться нельзя - рискуете заболеть.