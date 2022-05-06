Как женщину обвинили в первом преступлении в космосе

О первом преступлении, совершенном в космосе, громко заявили американские СМИ. Оказалось, что громкое дело не обошлось без участия женщин. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Гравитация" Кадр из фильма "Гравитация"

Нарушитель закона – женщина-астронавт, а пострадавшая – ее бывшая супруга, оставленная на Земле. Так, американская астронавтка Энн Макклейн обвиняется в преступлении против своей бывшей жены Саммер Уорден. Причем противозаконные действия совершались, пока Макклейн находилась на Международной космической станции.

В частности, Уорден обратилась в Федеральную торговую комиссию США и к генеральному инспектору NASA с заявлением, что ее банковские счета взломали прямо с борта МКС.

Оказывается, Макклейн с декабря 2018 года по июнь 2019-го с бортового компьютера на МКС незаконно пользовалась банковским счетом супруги. Причем в это время, ЛГБТ-пара находилась на стадии бракоразводного процесса. В NASA начали расследование инцидента, и оказалось, что банк подтвердил факт доступа к счету именно с бортового компьютера.

Макклейн сама дала показания инспектору NASA под присягой. Женщина призналась, что действительно заходила в аккаунт банковского счета супруги без ее ведома. Однако, оказалось, что она ничего не тратила. Адвокат астронавтки заявил, что обвиняемая просто проверяла, достаточно ли у Уорден средств на жизнь, оплату счетов и заботу о сыне, которого они вместе растят.