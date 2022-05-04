Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+25° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
2 часа назад

Родственница надела подвенечное платье на свадьбу и затмила невесту

Lenta.ru

Родственница появилась на свадьбе в подвенечном платье и была раскритикована пользователями сети. Соответствующий TikTok-ролик заинтересовал редакцию издания The Sun.

Родственница надела подвенечное платье и затмила невесту
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сестра невесты запечатлела на камеру выход молодоженов. Виновница торжества надела ажурное белое платье со вставками из сетки и кружева. После этого был показан эпизод, в котором гостья танцует в силуэтном наряде со шлейфом белого цвета, декорированном объемными цветами из ткани.

Как сообщается в материале, женщина из видео — жена дяди невесты. Описывая ее, автор ролика упомянула ее сложный характер и обвинила в попытке затмить невесту.

«Однажды на похоронах, когда я плакала, она подошла ко мне и сказала, что у меня кривые брови»,

— добавила она.

Упомянутый ролик стал вирусным и набрал более 4,2 миллиона просмотров. Зрителей возмутило поведение гостьи, о чем они принялись высказываться в комментариях.

«Этот поступок говорит о многом», «Нужно было пролить вино на ее платье», «Красное вино звучит отлично, но как насчет крови из носа?», «Но ведь это не просто белое платье, это подвенечный наряд»,

— писали юзеры.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители