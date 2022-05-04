Родственница надела подвенечное платье и затмила невесту

Родственница появилась на свадьбе в подвенечном платье и была раскритикована пользователями сети. Соответствующий TikTok-ролик заинтересовал редакцию издания The Sun.

Сестра невесты запечатлела на камеру выход молодоженов. Виновница торжества надела ажурное белое платье со вставками из сетки и кружева. После этого был показан эпизод, в котором гостья танцует в силуэтном наряде со шлейфом белого цвета, декорированном объемными цветами из ткани.

Как сообщается в материале, женщина из видео — жена дяди невесты. Описывая ее, автор ролика упомянула ее сложный характер и обвинила в попытке затмить невесту.

«Однажды на похоронах, когда я плакала, она подошла ко мне и сказала, что у меня кривые брови»,

— добавила она.

Упомянутый ролик стал вирусным и набрал более 4,2 миллиона просмотров. Зрителей возмутило поведение гостьи, о чем они принялись высказываться в комментариях.

«Этот поступок говорит о многом», «Нужно было пролить вино на ее платье», «Красное вино звучит отлично, но как насчет крови из носа?», «Но ведь это не просто белое платье, это подвенечный наряд»,