Как комары выбирают себе жертву

“Когда я впервые увидел активность мозга, я не мог в это поверить - всего две гломерулы были задействованы”, - сказали один из авторов работы. “Это противоречило всем нашим ожиданиям, поэтому я повторил эксперимент несколько раз. Я просто не мог в это поверить. Это так просто”.