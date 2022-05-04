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2 часа назад

Как комары выбирают себе жертву

Ferra.ru

Большинство комаров готовы пить кровь из любого близлежащего источника. Но в некоторых регионах комары, переносящие вирусы Зика, денге и желтой лихорадки - Aedes aegypti - эволюционировали, чтобы кусать почти только людей. На этом фоне возникает вопрос: как они это делают?

Как комары выбирают себе жертву
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Запах человека состоит из десятков различных соединений, и эти же соединения, в несколько ином соотношении, присутствуют в запахах большинства млекопитающих. Ни одно из этих соединений само по себе не является привлекательным для комаров, поэтому задача состояла в том, чтобы определить точное сочетание компонентов, которые комары используют для распознавания запаха человека.

Команда пришла к выводу, что два химических вещества, деканаль и ундеканаль, обогащают человеческий запах. Они запантетовали смесь, содержащую деканал, которая, как они надеются, может привести к созданию приманок, привлекающих комаров в смертельные ловушки, или репеллентов, прерывающих этот сигнал.

“Когда я впервые увидел активность мозга, я не мог в это поверить - всего две гломерулы были задействованы”, - сказали один из авторов работы. “Это противоречило всем нашим ожиданиям, поэтому я повторил эксперимент несколько раз. Я просто не мог в это поверить. Это так просто”.

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