Как комары выбирают себе жертву

Большинство комаров готовы пить кровь из любого близлежащего источника. Но в некоторых регионах комары, переносящие вирусы Зика, денге и желтой лихорадки - Aedes aegypti - эволюционировали, чтобы кусать почти только людей. На этом фоне возникает вопрос: как они это делают?
Запах человека состоит из десятков различных соединений, и эти же соединения, в несколько ином соотношении, присутствуют в запахах большинства млекопитающих. Ни одно из этих соединений само по себе не является привлекательным для комаров, поэтому задача состояла в том, чтобы определить точное сочетание компонентов, которые комары используют для распознавания запаха человека.
Команда пришла к выводу, что два химических вещества, деканаль и ундеканаль, обогащают человеческий запах. Они запантетовали смесь, содержащую деканал, которая, как они надеются, может привести к созданию приманок, привлекающих комаров в смертельные ловушки, или репеллентов, прерывающих этот сигнал.
“Когда я впервые увидел активность мозга, я не мог в это поверить - всего две гломерулы были задействованы”, - сказали один из авторов работы. “Это противоречило всем нашим ожиданиям, поэтому я повторил эксперимент несколько раз. Я просто не мог в это поверить. Это так просто”.