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1 час назад

В Ленинградской области спасли детеныша ладожской нерпы

Мир24

В Ленинградской области спасли детеныша ладожской нерпы. Его отправили на реабилитацию в Центр оказания помощи морским млекопитающим, работающий на территории очистных сооружений в Репино в Санкт-Петербурге, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы.

В Ленинградской области спасли детеныша ладожской нерпы
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

«Из города Отрадное на реке Тосна к нам приехала чудесная маленькая ладожская нерпочка. Малютка весом всего в шесть килограммов совсем выбилась из сил и несколько часов пролежала на берегу, где ее заметили внимательные люди»,

– сообщает фонд на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В планах специалистов – откормить нерпенка и выпустить на свободу в Ладожское озеро.

Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, который включает в себя карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. За это время там помогли более 130 тюленям и нерпам.

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