В Ленинградской области спасли детеныша ладожской нерпы. Его отправили на реабилитацию в Центр оказания помощи морским млекопитающим, работающий на территории очистных сооружений в Репино в Санкт-Петербурге, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы.

«Из города Отрадное на реке Тосна к нам приехала чудесная маленькая ладожская нерпочка. Малютка весом всего в шесть килограммов совсем выбилась из сил и несколько часов пролежала на берегу, где ее заметили внимательные люди»,

Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, который включает в себя карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. За это время там помогли более 130 тюленям и нерпам.