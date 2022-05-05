Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+14° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
1 час назад

Необычный дом в США напугал пользователей сети

Lenta.ru

В США предложили купить необычный дом с пещерой и напугали пользователей сети. Недвижимость в Пенсильвании выставили на продажу за 312,5 тысячи долларов, сообщает The Sun.

Необычный дом в США напугал пользователей сети
Фото: lenta.rulenta.ru

В особняке две спальни, две ванные, кухня и светлая гостиная с входом в подвал. Из-за отсутствия отделки подземное помещение похоже на пещеру — обвешанные проводами стены и потолок облицованы грубо обработанным камнем, неровный пол покрыт землей, а ведущая внутрь каменная лестница сломана.

Согласно объявлению о сдаче в аренду, дом был построен в 1900 году. Пользователи сети отметили в комментариях под фотографиями объекта, что подвал показался им жуткими и пугающим, некоторые из них сравнили помещение со средневековой комнатой пыток или декорациями из фильма ужасов.

Ранее в Нью-Йорке решили продать заброшенный дом с обвалившимися потолками и разрушенными стенами. Построенным в 1895 году особняком не пользовались почти сто лет, в нем нет света, воды и окон. В сети отметили, что объект за 495 тысяч долларов станет идеальным жильем для призраков.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители