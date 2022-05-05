Половое воспитание в СССР: как детей готовили к взрослой жизни

Принято считать, что в Советском Союзе говорить друг с другом об интимных отношениях стеснялись даже взрослые. Чего уж говорить о половом образовании детей? И отчасти данное утверждение является правдой. Но только отчасти.

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После революции

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На самом деле еще в 20-30-х годах ХХ века проблеме полового воспитания уделялось большое внимание. Стремительное развитие такой науки, как педология, позволило собрать и проанализировать множество данных об особенностях развития детей, в том числе и сексуального. Благодаря этому были созданы специальные программы полового воспитания подростков, которые активно воплощались в жизнь.

Однако в 1936 году вышло постановление ЦК ВКПб «О педологических извращениях в системе Наркомпросов», после чего педология была признана лженаукой. В связи с этим и вопрос о половом образовании детей оказался закрыт на долгие годы.

Спустя 25 лет молчания

В течение 25 лет молчания образовательных учреждений половым воспитанием своих детей занимались исключительно родители. К вопросу о роли школы в этом процессе вернулись только в начале 60-х годов. Именно тогда в школьную программу был включен курс «Основы советской семьи и семейного воспитания». Некоторые моменты подготовки подростков к взрослой жизни преподавали на своих уроках и учителя других предметов.

Конечно, в те годы особое внимание уделялось ни сколько интимным отношениям, сколько здоровой и крепкой семье. А потому даже в сочинениях классиков отрывки, содержащие приватные сцены, вырезались цензурой. Да и научная сексологическая литература хранилась под замком. Для того, чтобы ознакомиться с трудами ученых, даже именитому педагогу следовало получить специальный допуск. Знания об этой сфере человеческой жизни, которые давала школа, также носили поверхностный характер, и никак не влияли на поведение подростков на практике. Поэтому уже 1965 году половое просвещение в школах было отменено. Даже курс «Анатомия человека» был рекомендован только для самостоятельного изучения школьниками.

Прошло еще 20 лет

В 80-х годах число абортов в стране резко увеличилось. Поэтому к проблеме полового воспитания все же пришлось вернуться. В 1982 году была создана специальная программа «Этика и психология семейной жизни». В последующие 10 лет она активно внедрялась в школьную программу старших классов и получила множество положительных оценок от педагогов.

С 1983 года к обязательному изучению прибавился курс «Гигиеническое и половое воспитание». Данный курс изучали школьники, начиная с 8 класса. Как и прежде, в первую очередь образовательными учреждениями пропагандировались ответственность супругов, формирование полового самосознания. Однако педагогов соответствующей квалификации катастрофически не хватало. Эту функцию брали на себя учителя-предметники, которые зачастую ограничивались формальным подходом к половому просвещению молодежи.