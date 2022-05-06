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23 минуты назад

Как изменяется мозг космонавтов в долгих полетах

Ferra.ruиещё 3

Длительный космический полет изменяет заполненные жидкостью пространства вдоль вен и артерий в головном мозге, согласно новому исследованию Орегонского университета здоровья и науки.

Как изменяется мозг космонавтов в долгих полетах
Фото: ferra.ruferra.ru

В ходе исследования были изучены изображения мозга 15 астронавтов до и после длительной работы на Международной космической станции.

Исследователи использовали магнитно-резонансную томографию для измерения пространства вокруг кровеносных сосудов в мозге астронавтов до их запуска и сразу после их возвращения. Они также провели повторные измерения МРТ через 1, 3 и 6 месяцев после возвращения. Изображения космонавтов сравнивались с изображениями того же пространства в мозге 16 землян.

Сравнивая снимки до и после, они обнаружили увеличение периваскулярных пространств в мозге астронавтов, впервые попавших в космос, но не обнаружили различий между астронавтами, которые ранее служили на борту МКС.

"Опытные астронавты, возможно, достигли некоего гомеостаза", - сказали авторы работы.

Во всех случаях ученые не обнаружили проблем с равновесием или зрительной памятью, которые могли бы свидетельствовать о неврологическом дефиците у астронавтов, несмотря на различия, измеренные в периваскулярных пространствах их мозга.

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