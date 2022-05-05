5 опасностей, которые могут прийти из космоса

Писатели-фантасты в своих романах часто описывали и описывают угрозы, которые могут прийти из космоса. Им вторят и многие ученые, которые не отрицают возможности исчезновения нашей планеты из-за различных внеземных «внештатных ситуаций». Как космос может стать причиной апокалипсиса на Земле, читайте в материале «Рамблера».

Фото: pixabay.com pixabay.com

Астероиды

Видео дня

Метеоритов люди опасаются не просто так. Эти космические тела сыграли весьма важную роль в истории нашей планеты. Встреча Земли с одним из астероидов ничем хорошим не закончилась, например, для динозавров. Да и падение знаменитого Тунгусского метеорита принесло немало последствий. Тем более пугающими выглядят сообщения специалистов, наблюдающих за этими космическими телами. По ух утверждению, более 6000 небесных тел вполне могут пройти в опасной близости от нашей планеты.

Блуждающие черные дыры

Людям о черных дырах известно не слишком много. В частности то, что они очень плотные и через них не может проникать свет. Ученые предполагают, что в одной лишь галактике Млечный путь насчитывается около 10 миллионов черных дыр, которые медленно вращаются и перемещаются в космосе. Одна из таких черных дыр в своем движении вполне способна попасть на орбиту Земли и затянуть ее в себя.

Столкновение с другой планетой

В общем-то рассуждения на этот счет, наверно, вовсе ни к чему. Столкновение Земли с какой-либо другой планетой станет апокалипсисом. Как полагают некоторые ученые, сама Земля возникла много миллионов лет назад как раз в результате столкновения двух планет. Еще одного столкновения наша планета просто может на выдержать и расплавиться.

Солнце

Ученые высказывают предположение, что примерно через 5 миллиардов лет Солнце увеличится в сотни раз и поглотит Землю. Живущим ныне людям об этом волноваться, конечно, не стоит, но об одном из возможных сценариев апокалипсиса узнать будет не лишним.

Кометы