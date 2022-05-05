5 опасностей, которые могут прийти из космоса

Писатели-фантасты в своих романах часто описывали и описывают угрозы, которые могут прийти из космоса. Им вторят и многие ученые, которые не отрицают возможности исчезновения нашей планеты из-за различных внеземных «внештатных ситуаций». Как космос может стать причиной апокалипсиса на Земле, читайте в материале «Рамблера».
Метеоритов люди опасаются не просто так. Эти космические тела сыграли весьма важную роль в истории нашей планеты. Встреча Земли с одним из астероидов ничем хорошим не закончилась, например, для динозавров. Да и падение знаменитого Тунгусского метеорита принесло немало последствий. Тем более пугающими выглядят сообщения специалистов, наблюдающих за этими космическими телами. По ух утверждению, более 6000 небесных тел вполне могут пройти в опасной близости от нашей планеты.
Людям о черных дырах известно не слишком много. В частности то, что они очень плотные и через них не может проникать свет. Ученые предполагают, что в одной лишь галактике Млечный путь насчитывается около 10 миллионов черных дыр, которые медленно вращаются и перемещаются в космосе. Одна из таких черных дыр в своем движении вполне способна попасть на орбиту Земли и затянуть ее в себя.
В общем-то рассуждения на этот счет, наверно, вовсе ни к чему. Столкновение Земли с какой-либо другой планетой станет апокалипсисом. Как полагают некоторые ученые, сама Земля возникла много миллионов лет назад как раз в результате столкновения двух планет. Еще одного столкновения наша планета просто может на выдержать и расплавиться.
Ученые высказывают предположение, что примерно через 5 миллиардов лет Солнце увеличится в сотни раз и поглотит Землю. Живущим ныне людям об этом волноваться, конечно, не стоит, но об одном из возможных сценариев апокалипсиса узнать будет не лишним.
Хотя кометы не представляют собой для Земли особой опасности из-за сравнительно небольших размеров, от некоторых их них (особо крупных) все же может исходить угроза. И если, например, столкновение хвоста кометы Галлея с нашей планетой особых неприятностей не принесло, то не известно, чем обернулось бы на Землю другой кометы. Например, в 1994 году столкновение обломка одной из комет с Юпитером, привело к тому, что температура на планете резко возросла и на ней образовалось газовое облако. Если бы такое произошло с Землей, вряд ли наша планета все еще была бы обитаемой.