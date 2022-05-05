Аналитики раскрыли самые популярные пароли россиян

Аналитики выяснили, как россияне относятся к созданию и хранению паролей. Данные раскрыты в результатах опроса соцсети "Одноклассники" и исследовательского центра ResearchMe (имеются в распоряжении "Ленты.ру").

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Так, самыми известными паролями среди россиян оказались номера телефонов, инициалы, даты рождения. Все перечисленное использует каждый второй участник опроса (49 процентов). Кроме этого, 20 процентов опрошенных устанавливают одинаковый пароль для всех сайтов, 18 процентов используют два типа паролей: для "важных" — более сложный, для "не очень важных" — несложный.

Двухфакторную аутентификацию используют лишь 15 процентов пользователей, 21 процент использует предложенные рекомендации для создания надежного пароля, а пять процентов соглашаются на пароли, которые генерируют сайты.

Также эксперты выяснили, что 31 процент пользователей хранят свои пароли на бумаге, 15 процентов — используют менеджер паролей в браузере или отдельное приложение, восемь процентов — создают файл в компьютере или телефоне.