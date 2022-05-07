Что нельзя делать в Евсеев день 7 мая: приметы

7 мая в народе отмечают день Евсея. В этот день чествуют святого мученика Евсевия, одного из пострадавших во время гонения на христиан в 303 году. У него просят избавления от болезней и хорошего урожая. Имя Евсея также связывают с посевом овса, который старались закончить к этому дню, поскольку опасались последующих заморозков. О том, что нельзя делать в этот день, и что, наоборот, сделать необходимо, читайте в материале «Рамблера».