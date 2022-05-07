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2 часа назад

Что нельзя делать в Евсеев день 7 мая: приметы

Мира Маркина

7 мая в народе отмечают день Евсея. В этот день чествуют святого мученика Евсевия, одного из пострадавших во время гонения на христиан в 303 году. У него просят избавления от болезней и хорошего урожая. Имя Евсея также связывают с посевом овса, который старались закончить к этому дню, поскольку опасались последующих заморозков. О том, что нельзя делать в этот день, и что, наоборот, сделать необходимо, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать в Евсеев день 7 мая: приметы
Фото: pixabay.compixabay.com

В народе праздник называли Евсеев день, а имя святого связали с традицией сеять овес. Так, мученик стал покровителем посевных работ.

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Что нельзя делать 7 мая

  • Злиться и задумывать плохое. Все зло быстро вернется обратно к тому, кто о нем думал.
  • Вспоминать старые обиды, грустить. Такое состояние в этот день грозит перерасти в апатию и серьезно навредить здоровью.
  • Рассказывать ночной сон. Согласно поверьям, это может навлечь на человека болезни.
  • Пускать в дом нежданных гостей. Считается, что из-за непрошенных гостей, нагрянувших в этот день, в семье будут постоянно вспыхивать ссоры и скандалы.
  • Есть блюда из пшеничной и ржаной муки. Поверья гласят, что это может привести к болезням живота.
  • Стричься, делать маникюр. Косметические процедуры, назначенные на этот день, могут стать причиной проблем со здоровьем.
  • Начинать новые проекты. Считается, что любые начинания в итоге окончатся неудачей.

Что надо делать 7 мая

  • Поменять постельное белье. Ложиться на то белье, на котором спали в предыдущую ночь, согласно поверьям, нельзя. Это может привести к неприятностям в жизни.
  • Включить в рацион блюда из овса: овсяную кашу, хлеб с овсом, овсяное печенье и т.п. Особенно хорошо испечь овсяные блины, тогда, согласно поверьям, весь год пройдет в достатке.
  • Быть в хорошем настроении. Это полезно в любой день, а в Евсеев день, согласно поверьям, особенно.
  • Гадать на пшенице или овсе. Надо загадать желание, взять горстку злаков в левую руку, высыпать на стол и сосчитать зерна. Если их количество будет четным, значит, желание сбудется.

Народные приметы 7 мая

  • Стая птиц кружит над домом в Евсеев день – к удаче.
  • Низкие облака над горизонтом – будет гроза и сильный ветер.
  • Жаркая погода 7 мая предвещает прохладный июнь.
  • Появилось много комаров – год будет урожайным.
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