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1 час назад

«Правде» 110 лет: как выглядел первый выпуск газеты

Мира Маркина

5 мая 1912 года вышел первый номер советской газеты «Правда».

Как выглядел первый выпуск газеты «Правда»
Фото: commons.wikimedia.orgcommons.wikimedia.org

До той самой «красной "Правды"» в русскоязычных кругах выходило два одноименных издания. Первым был общественный журнал «Правда»: он выходил с 1904 по 1906 год. В статьях освещали культурную жизнь, положение рабочего класса и развитие революции. На страницах публиковались писатели и критики: А. А. Богданов, А. В. Луначарский, И. А. Бунин, Ю. М. Стеклов. Издание прекратило работу после цензурных ограничений.

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После закрытия журнала в 1908 году во Львове, а затем Женеве и Вене началось издание одноименной подпольной газеты. «Правда: Рабочая газета» проработала для «широких рабочих кругов» до 1912 года. Редактором выступил Лев Троцкий: политик освещал внутреннюю и внешнюю политику имперской России.

Тем временем на VI Всероссийской (Пражской) конференции РСДРП (б) было решено, что большевистскому движению необходима свое издание. Инициатива была выдвинута В. И. Лениным: вождь предложил выпускать газету для рабочих каждую неделю.

Деньги на запуск собирали среди рабочих заводов и фабрик. С первого же номера можно было подписаться на издание и поддержать его деньгами. Первый тираж вышел в день рождения Карла Маркса — 22 апреля, или 5 мая по новому календарю.

Первый выпуск газеты «Правда» . Источник: avito.ru

Правда, выпуск советской «Правды» совсем не понравился издателям «Правды» венской. Редакция последней даже просила социалистов из Германии рассудить, кому должно принадлежать имя. В итоге название «Правда» осталось за российской, а затем и советской газетой.

В 2022 председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов поздравил газету с юбилеем:

«На страницах нашей газеты публиковались очерки и статьи Максима Горького, Михаила Шолохова, Константина Симонова, Бориса Горбатова, Всеволода Вишневского и других выдающихся авторов. Она задавала самую высокую планку журналистского мастерства. Выхода очередного номера газеты ждали в больших городах и на маленьких хуторах. „Правду“ читали повсюду — при свете стеариновой свечи и на борту космического корабля».

Истории,Борис Горбатов,Лев Троцкий,Михаил Шолохов,Всеволод Вишневский,Карл Маркс,Константин Симонов,Геннадий Зюганов,КПРФ,
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