Лох-Несское чудовище: кем же оно было на самом деле

Тайна озера Лох-Несс и вопрос, кого же скрывают его пучины от любопытных глаз, до сих пор вызывают непомерный интерес у туристов по всему свету. Разбираемся, кого же видели на протяжении столетий местные жители и случайные путешественники (и видели ли вообще?), читайте в материале «Рамблера».

Фото: Sam Fentress/wikimedia.org Sam Fentress/wikimedia.org

Современная версия легенды о чудовище родилась 2 мая 1933 года, когда в шотландских новостях появились первые сообщения о странном монстре на озере Лох-Несс. В газете Inverness Courier рассказывалось о супружеской паре, которая утверждала, что видела «огромное животное, плывущее по волнам и погружающееся под поверхность озера».

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После этого исследователи-любители десятилетиями не спали, чтобы доказать или опровергнуть существование Несси (так ласково называли чудовище местные жители и СМИ).

Дошло до того, что в 1960-х годах несколько британских университетов организовали гидроакустические экспедиции к озеру, чтобы поймать монстра хотя бы на радарах. В каждой экспедиции операторы гидролокаторов действительно обнаруживали какой-то крупный движущийся подводный объект, но специалисты не могли однозначно утверждать, кого они смогли засечь.

Scotland Stirred by Mysterious Loch Ness Sea Monster. Modern Mechanix. April, 1934.

В 1975 году другая экспедиция объединила гидролокаторную и подводную съемку при исследовании озера Лох-Несс. В результате появилась фотография, на которой запечатлели нечто, напоминающее гигантский плавник водного животного. Правда, последующие экспедиции не смогли повторить успеха предшественников и найти хоть что-то, что могло пролить свет на тайну Лох-Несского чудовища.

В 1994 году появилась информация о том, что знаменитая фотография 1934 года была полной мистификацией, что, кстати, не сильно ослабило энтузиазм туристов и исследователей в отношении легендарного монстра из пучин шотландского озера.

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Так кем же на самом деле могло быть (или есть) Лох-Несское чудовище?

Несси называли и заблудившейся гренландской полярной акулой, и гигантским сомом или угрем, и даже предполагали, что это хобот слона под водой или же коряга, которая всплывает периодически, пугая туристов. Еще одна популярная версия – легендарное чудовище (его еще называют последним представителем плезиозавров), живет в расщелине на дне озера, глубина которой достигает 226 метров.

Отметим, что одно из последних предположений на тему того, кем было на самом деле Лох-Несское чудовище, принадлежит бывшему профессору химии и естественных наук в Политехническом институте Вирджинии Генри Бауэру. Он считает, что в озере обитает древний вид морской черепахи. По его словам, во время последнего ледникового периода существо оказалось в водоеме в ловушке.

Бауэр отметил, что именно черепахи имеют относительно длинную шею, способны проводить много времени на глубине и переносить низкие температуры. Тем не менее подобные древние виды пока не встречались человеку, уточнил он.