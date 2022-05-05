Мать заставила сына бросить школу и отправилась с ним в кругосветку

Мать-одиночка из Лос-Анджелеса заставила сына бросить школу и отправилась с ним в кругосветное путешествие. Ее историю приводит издание The Sun.

42-летняя Крисси Уолин (Crissy Whalin) рассказала, что до увольнения была занята на трех работах и получала 80 тысяч фунтов (650 тысяч рублей) в год, но при этом чувствовала себя несчастной. Поэтому, когда в январе 2018 года женщина потеряла свой основной доход, она решила переоценить жизнь и воплотить мечту 13-летнего сына Зефира (Zephyr) о путешествии по миру.

Американка собрала вещи и купила билет в один конец в Париж, имея на руках 16 тысяч фунтов стерлингов. Денег хватило на перелет, туристическую страховку, хранение вещей и проездной, а ежедневный бюджет составлял от 7 до 15 фунтов стерлингов (от 570 до 1220 рублей). Семья путешествовала по Европе и побывала во Франции, Италии, Чехии, Англии, а затем отправилась в Азию, Африку и Южную Америку, на сегодняшний день они посетили 40 стран и 123 города.

Среди самых запоминающихся моментов Уолин выделила победу Парижа во время чемпионата мира по футболу, подъем на Сиднейский мост Харбор-Бридж, посещение центра реабилитации орангутангов в Малайзии и сафари в Кении.

«Мы прожили в Перу целый месяц со строгим бюджетом в пять долларов в день, чтобы в конце поездки посетить Мачу-Пикчу»,

— поделилась женщина.