Лунная почва оказалась способна производить кислород и топливо

Почва на Луне содержит активные соединения, которые могут преобразовывать углекислый газ в кислород и топливо, сообщают ученые из Китая в журнале Joule. Сейчас они изучают, можно ли использовать лунные ресурсы для облегчения освоения человеком Луны.
Ученые-материаловеды Нанкинского университета Инфанг Яо и Жиган Цзоу надеются разработать систему, которая использует преимущества лунного грунта и солнечной радиации - двух самых богатых ресурсов на Луне.
После анализа лунного грунта, привезенного китайским космическим аппаратом "Чанъэ-5", их команда обнаружила, что образец содержит соединения богатые железом и титаном вещества, которые могут работать в качестве катализатора для получения желаемых продуктов, таких как кислород, используя солнечный свет и углекислый газ.
На основе этих наблюдений команда предложила стратегию "внеземного фотосинтеза". В основном, система будет использовать лунный грунт для электролиза воды, добытой на Луне и от астронавтов, в кислород и водород. Углекислый газ, выдыхаемый будущими "жителями Луны", также собирается и объединяется с водородом, полученным при электролизе воды, в процессе гидрогенизации, катализируемой лунным грунтом.
В результате этого процесса образуются углеводороды, такие как метан, которые могут быть использованы в качестве топлива. Стратегия не использует никакой внешней энергии, кроме солнечного света, для производства различных желаемых продуктов, таких как вода, кислород и топливо, которые могли бы поддерживать жизнь на лунной базе, говорят исследователи.