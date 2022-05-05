Лунная почва оказалась способна производить кислород и топливо

Почва на Луне содержит активные соединения, которые могут преобразовывать углекислый газ в кислород и топливо, сообщают ученые из Китая в журнале Joule. Сейчас они изучают, можно ли использовать лунные ресурсы для облегчения освоения человеком Луны.

Ученые-материаловеды Нанкинского университета Инфанг Яо и Жиган Цзоу надеются разработать систему, которая использует преимущества лунного грунта и солнечной радиации - двух самых богатых ресурсов на Луне.

После анализа лунного грунта, привезенного китайским космическим аппаратом "Чанъэ-5", их команда обнаружила, что образец содержит соединения богатые железом и титаном вещества, которые могут работать в качестве катализатора для получения желаемых продуктов, таких как кислород, используя солнечный свет и углекислый газ.

На основе этих наблюдений команда предложила стратегию "внеземного фотосинтеза". В основном, система будет использовать лунный грунт для электролиза воды, добытой на Луне и от астронавтов, в кислород и водород. Углекислый газ, выдыхаемый будущими "жителями Луны", также собирается и объединяется с водородом, полученным при электролизе воды, в процессе гидрогенизации, катализируемой лунным грунтом.