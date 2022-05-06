Дом на случай апокалипсиса выставили на продажу в США

В США выставили на продажу дом, идеально подготовленный к наступлению апокалипсиса, сообщает Realtor.com. По словам риелторов, на прилегающем участке есть все, что поможет выжить в неспокойные времена.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Дом на случай апокалипсиса расположен в городке Кейв-Крик в штате Аризона. Нынешние владельцы просят за него 5,75 миллиона долларов. Они владеют недвижимостью уже более 20 лет и наслаждаются тем, что им не нужно оплачивать счета за коммунальные услуги — электроснабжение особняка обеспечивают солнечные батареи, а вода накапливается в специальных баках во время дождя.

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Участок, где построен дом, расположен на вершине холма, на высоте 1371 метр. С него открывается вид на национальный лес Тонто. В жилище есть как минимум две спальни. Риелторы рассказали, что им трудно определить общее количество спален в доме, потому что многие комнаты могут выполнять сразу несколько функций. В коттедже также есть кухня, гостиная, кабинет, комната для занятий спортом и несколько каминов. На открытом воздухе расположены бассейн с гидромассажем и зона отдыха с возможностью приготовления пищи на гриле и разведения костра.

Среди особенностей имения риелторы выделяют вертолетную площадку и систему подземных туннелей, которые когда-то были частью действующего золотого рудника Ракенсак. Добычу полезных ископаемых практически полностью прекратили еще в 1930-х годах, однако некоторое время объект оставался популярным у туристов. В последнее время подземные владения использовали для хранения вина и предметов искусства.

Нынешние хозяева считают, что новый владелец дома мог бы водить по нему экскурсии и зарабатывать на этом. Кроме того, он сможет построить здесь гостиницу, оборудовать зону для экотуризма или поделить большой участок площадью 25 гектаров на 14 участков поменьше и продать их.