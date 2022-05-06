Кинолог перечислил правила велосипедных прогулок с собакой

«Бывает так, что хозяин держит поводок в руке, управляя велосипедом. Это небезопасно для владельца и собаки. Спецснаряжение представляют собой конструкцию, которая крепится на раме или к седельному стержню, к ней привязан поводок. Специальные металлические пружины позволяют сглаживать собачью тягу и рывки, а также минимизируют нагрузку на шею собаки»,