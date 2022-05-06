Кинолог перечислил правила велосипедных прогулок с собакой

Как сделать совместную прогулку на велосипеде безопасной и интересной как для человека, так и для собаки «Мосленте» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
По его словам, такая прогулка подойдет для активных и подвижных питомцев. Только при разгоне следует набирать темп соразмерно их возможностям. Для удобства животного вместо привычного поводка следует подобрать специальное снаряжение.
«Бывает так, что хозяин держит поводок в руке, управляя велосипедом. Это небезопасно для владельца и собаки. Спецснаряжение представляют собой конструкцию, которая крепится на раме или к седельному стержню, к ней привязан поводок. Специальные металлические пружины позволяют сглаживать собачью тягу и рывки, а также минимизируют нагрузку на шею собаки»,
— объяснил он.
Голубев порекомендовал присмотреться к специальным прицепам на колесах или к корзинам для собак, куда можно посадить маленького питомца. Есть и собачьи защитные аксессуары: шлемы, очки. Их нужно приобретать в том случае, если питомцу в них комфортно.