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1 час назад

Раскрыт секрет треугольного кабинета в Выборгском замке

Ivyborg.ru

В Выборгском районе Ленобласти продолжается реставрация здания Тюрьмы Выборгского замка.

Раскрыт секрет треугольного кабинета в Выборгском замке
Фото: Ivyborg.ruIvyborg.ru

До начала реставрации на третьем этаже здания было странное помещение треугольной формы. В нем расположились кабинеты сотрудников, но причина такого архитектурного решения оставалась загадкой. При этом под ним, на втором этаже, была лишь стена толщиной в несколько метров.

Как рассказал председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти Владимир Цой, секрет треугольного кабинета раскрыт.

После того как специалисты расчистили этаж от строительного мусора и специальной засыпки, они увидели место стыковки крепостной стены Выборгского замка и здания Тюрьмы (тогда - Губернской канцелярии). Место соединения двух построек и стало причиной появления треугольного кабинета.

Истории,Владимир Цой,
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