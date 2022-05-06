На дне Тихого океана лежит межзвездный объект

На днях Космическое командование США подтвердило, что в 2014 году в Тихий океан рухнуло космическое тело, прилетевшее из другой звездной системы.

Фото: мир новостей мир новостей

Это первый межзвездный объект, упавший на Землю. Физик из Гарвардского университета Ави Лоеб не испугался заявить, что этот метеорит, лежащий на дне океана, является в действительности образцом инопланетных технологий. Ученый проанализировал траекторию космического гостя и определил, что тот двигался со скоростью 216 000 километров в час - значительно быстрее любых метеоритов и астероидов, циркулирующих по Солнечной системе. Из-за этого Лоеб решил, что объект прилетел из другой звездной системы. Он считает, что некоторые компоненты этих технологий могли уцелеть при вхождении объекта в атмосферу Земли и погружении в океан, и убеждает власти США провести его поиск при помощи магнита.

Видео дня

Вспоминается другой сигаро­образный «путешественник» из глубин космоса, названный Оумуамуа, что с гавайского переводится как «посланник», который проскочил мимо Земли со скоростью 156 428 километров в час и продолжил свое путешествие. Его длина была около 400 метров, он был лишен классических признаков кометы, у него не наблюдалось хвоста пыли и пара. Своей формой не подходил он и под категорию астероида. Лоеб заявлял, что эта «комета» странной формы, промчавшаяся мимо Земли в 2017 году, была инопланетным кораблем, залетевшим к нам из пространств Вселенной. Ученый предположил, что двигался объект с помощью солнечного ветра. Ряд его коллег поддержал теорию, что это был искусственный пилотируемый объект.