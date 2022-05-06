На дне Тихого океана лежит межзвездный объект

На днях Космическое командование США подтвердило, что в 2014 году в Тихий океан рухнуло космическое тело, прилетевшее из другой звездной системы.
Это первый межзвездный объект, упавший на Землю. Физик из Гарвардского университета Ави Лоеб не испугался заявить, что этот метеорит, лежащий на дне океана, является в действительности образцом инопланетных технологий. Ученый проанализировал траекторию космического гостя и определил, что тот двигался со скоростью 216 000 километров в час - значительно быстрее любых метеоритов и астероидов, циркулирующих по Солнечной системе. Из-за этого Лоеб решил, что объект прилетел из другой звездной системы. Он считает, что некоторые компоненты этих технологий могли уцелеть при вхождении объекта в атмосферу Земли и погружении в океан, и убеждает власти США провести его поиск при помощи магнита.
Вспоминается другой сигарообразный «путешественник» из глубин космоса, названный Оумуамуа, что с гавайского переводится как «посланник», который проскочил мимо Земли со скоростью 156 428 километров в час и продолжил свое путешествие. Его длина была около 400 метров, он был лишен классических признаков кометы, у него не наблюдалось хвоста пыли и пара. Своей формой не подходил он и под категорию астероида. Лоеб заявлял, что эта «комета» странной формы, промчавшаяся мимо Земли в 2017 году, была инопланетным кораблем, залетевшим к нам из пространств Вселенной. Ученый предположил, что двигался объект с помощью солнечного ветра. Ряд его коллег поддержал теорию, что это был искусственный пилотируемый объект.
О том, что в океан влетело нечто загадочное, свидетельствует поведение американских военных. Они изначально засекретили точное место падения метеорита из другой звездной системы. Дальнейшие попытки американских ученых изучить этот уникальный объект, проделавший такой невероятный путь, столкнулись с непреодолимыми препятствиями, чинимыми правительственными службами США. Они засекретили ключевую информацию и не передали ее в открытую для публики базу данных НАСА.