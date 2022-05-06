Останки крупнейшего в истории мегараптора нашли в Аргентине

Хищник позднего мелового периода мог сравниться в длину от носа до хвоста с трёхэтажным домом. Он весил не менее шести тонн и потрошил свою добычу острыми изогнутыми когтями. Десятиметровый гигант был высшим хищником в местах, которые сейчас находятся на территории Южной Америки. Научное название нового вида – Maip macrothorax. В первой его части прослеживается ассоциация с «тенью смерти», которая «убивает холодным ветром» на высоких хребтах Анд, пояснили авторы работы. А вторая часть названия отсылает к огромной грудной клетке древнего существа.