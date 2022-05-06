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47 минут назад

Останки крупнейшего в истории мегараптора нашли в Аргентине

ИА «Сусанин»

Останки крупнейшего в истории мегараптора нашли в Аргентине. Как передаёт «Мир24», исследование опубликовали в журнале Nature Scientific Reports.

Останки крупнейшего в истории мегараптора нашли в Аргентине
Фото: иа сусаниниа сусанин

Хищник позднего мелового периода мог сравниться в длину от носа до хвоста с трёхэтажным домом. Он весил не менее шести тонн и потрошил свою добычу острыми изогнутыми когтями. Десятиметровый гигант был высшим хищником в местах, которые сейчас находятся на территории Южной Америки. Научное название нового вида – Maip macrothorax. В первой его части прослеживается ассоциация с «тенью смерти», которая «убивает холодным ветром» на высоких хребтах Анд, пояснили авторы работы. А вторая часть названия отсылает к огромной грудной клетке древнего существа.

Сделать открытие посчастливилось 29-летнему палеонтологу Мауро Арансиаге. Он смог найти первую окаменелость «Маипа» в ходе первой собственной экспедиции, которая проводилась три года назад в аргентинской провинции Санта-Крус. За этим последовали месяцы тщательных раскопок, очистки и классификации большого разнообразия костей: позвонков, а также фрагментов ребер, бедра, хвоста и передней конечности. Учёный признался, что осуществил свою детскую мечту.

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