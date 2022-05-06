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42 минуты назад

Приметы 6 мая: что можно и нельзя делать в Юрьев день

Мира Маркина

Православная церковь отмечает 6 мая как день памяти святого Георгия Победоносца. Этот святой считался покровителем полей и огородов: он помогал крестьянам освящать будущие всходы и молиться об обильном урожае. В народе 6 мая именуется Егорьевым или Юрьевым днем, а также днем Юрия Весеннего.

Приметы 6 мая: что можно и нельзя делать в Юрьев день
Фото: unsplash.comunsplash.com

С Юрьева дня крестьяне начинали активно засаживать поля. Согласно поверью, «Юрьевская роса» с утра была благим ознаменованием. Многие выходили из дома пораньше, чтобы походить по траве босыми ногами.

Что можно и нужно делать 6 мая

Признаваться в чувствах. Можно без опаски рассказывать о личных планах, заводить знакомства, признаваться в симпатии или проступках. Чем честней будет откровение, тем лучше.

Проводить время с домашними животными. Крестьяне в Юрьев день ухаживали за скотиной, мыли и вкусно кормили питомцев.

Угощать людей. В Юрьев день появлялась свежая зелень. Также к этому моменту часто заканчивался Великий Пост. Это принято было отмечать широким пиром с молочными продуктами, мясом, сырами, птицей, ягнятиной.

Что нельзя делать 6 мая

Вязать и прикасаться к шерсти. Лучше отказаться от рукоделия, не брать в руки ножницы.

Ссориться и оскорблять. Даже за скверные мысли о других в человека могла ударить молния, не говоря о ругани и громких разговорах

Приметы 6 мая

  • Если с раннего утра небо ясное, все лето будет удачным.
  • На березе крупные листья — будет обильный урожай.
  • Сильный ливень — также к урожаю.
  • Ударит мороз — уродится просо и овес.
  • Ветер с севера — осенью будут ранние морозы.
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