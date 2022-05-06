Тайна маяка Эйлин-Мор: куда бесследно пропали его смотрители

В декабре 1900 года с острова Эйлин-Мор бесследно пропали трое смотрителей маяка. Что же случилось с мужчинами, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

В 1900 году на остров, находящийся у побережья Шотландии, отправили трех смотрителей: Томаса Маршалла, Дональда Мак-Артура и Джеймса Дуката. В течение нескольких месяцев мужчины работали в штатном режиме. Но 15 декабря 1900 года капитан грузового судна «Архтор» сообщил на берег о том, что маяк на Эйлин-Море не работает. Об этом была сделана запись в бортовом журнале.

Видео дня

На остров отправили Джозефа Мура, чтобы разведать обстановку. Правда, по некоторым данным, его отплытие пришлось отложить на 10 дней из-за внезапно разыгравшегося шторма. 26 декабря 1900 года Джозеф все-таки взошел на борт клипера «Гесперус», который и доставил его до Эйлин-Мора. Едва судно причалило к берегу Мур сразу же насторожился: никто из смотрителей не пришел его встретить, а маяк действительно не работал.

Внутри маяка Джозеф Мур обнаружил перевернутый кухонный стол, однако все остальное было в полном порядке: кровати заправлены, посуда вымыта, на своих местах висели и штормовые плащи смотрителей. Должно было случиться нечто из ряда вон выходящее, чтобы опытный специалисты забыли верхнюю одежду в середине декабря. Вызвал вопросы и тот факт, что двери в маяк были за собой плотно закрыты.

Мур вместе с несколькими матросами обследовал весь остров, но следов коллег им так и не удалось отыскать. Но находки, которые сделали прибывшие только прибавили вопросов: поручни на причале были выворочены, металлический ящик для припасов был так помят, словно по нему били кувалдой.

Что же случилось со смотрителями?

В связи с перечисленными разрушениями, а также с тем, что тела смотрителей так и не нашли, команда пришла к заключению, что Томаса Маршалла, Дональда Мак-Артура и Джеймса Дуката смыло в воду во время разразившегося шторма.

Правда, это объяснение не дает ответа на главный вопрос: почему всем трем мужчинам потребовалось покинуть маяк практически одновременно без верхней одежды.

Кроме того, экипажи проходивших в тот день мимо острова кораблей непогоду не фиксировали. Да и тот же Маршалл отметил в журнале: «Шторм закончился. Бог снова с нами». Получается, даже если шторм все-таки был, к его окончанию все смотрители были еще живы.

В связи с этим появились и другие версии случившегося: предположили, что у одного из смотрителей помутился рассудок и он убил своих товарищей, а после бросился в воду. Вот только ни следов крови, ни борьбы на маяке обнаружено не было. Возможно, смотрителей все-таки и правда смыло волной. К последней версии склонялся и Уолтер Алдеберт, служивший на маяке в 1950-х годах.

Но как тогда объяснить странные записи в журнале, датированные разными днями: главный смотритель Джеймс Дукат был очень тих, а бывалый моряк Дональд Мак-Артур так и вовсе плакал.

Были и другие предположения: так, конспирологи считали, что в исчезновение замешаны сверхъестественные силы, кто-то даже считал, что не обошлось без инопланетян. Итог один: тайна маяка Эйлин-Мор не разгадана до сих пор.

Интерес к этой мистической истории не ослабевает до сих пор. В 2019 году в прокат вышел фильм «Исчезновение» с Джерардом Батлером, основанный на реальных событиях, который рассказывает свою версию случившегося в 1900 году.