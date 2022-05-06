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1 час назад

Собака пробежала 40 км после смерти хозяина, чтобы вернуться домой

Газета.Ru

Собака в Китае пробежала 40 километров, чтобы вернуться домой после смерти своего хозяина, пишет Asia One.

Собака пробежала 40 км после смерти хозяина, чтобы вернуться домой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказали местные жители, собака восемь лет жила с мужчиной, пока хозяин не умер. Питомца забрал сын скончавшегося китайца, однако животное не прижилось на новом месте. Спустя несколько дней пес сбежал в неизвестном направлении.

Собаку нашли через несколько недель - она прибежала в свой старый дом. По словам нового хозяина, питомец преодолел расстояние в 40 километров, отказывался возвращаться обратно и есть из его рук, кроме того, рычал на людей, которые пытались к нему приблизиться. Подумав, мужчина решил оставить собаку в деревне и не забирать ее обратно. Там за питомцем есть кому наблюдать.

"О нем хорошо заботятся в деревне, где большинство жителей пожилые люди. Мало кто из посторонних приходит в гости",

- добавили местные жители.

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