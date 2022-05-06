Собака пробежала 40 км после смерти хозяина, чтобы вернуться домой

Как рассказали местные жители, собака восемь лет жила с мужчиной, пока хозяин не умер. Питомца забрал сын скончавшегося китайца, однако животное не прижилось на новом месте. Спустя несколько дней пес сбежал в неизвестном направлении.

Собаку нашли через несколько недель - она прибежала в свой старый дом. По словам нового хозяина, питомец преодолел расстояние в 40 километров, отказывался возвращаться обратно и есть из его рук, кроме того, рычал на людей, которые пытались к нему приблизиться. Подумав, мужчина решил оставить собаку в деревне и не забирать ее обратно. Там за питомцем есть кому наблюдать.