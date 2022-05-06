Женщина потратила два миллиона на гардероб для чихуа-хуа

34-летняя комик Джаннали Рэндалл потратила около 30 тысяч фунтов стерлингов (более двух с половиной миллионов рублей) на гардероб и аксессуары для своих собак. Об этом сообщает Daily Mirror.

По словам Рэндалл, у ее собак породы чихуа-хуа Гизмо и Старлины более 300 предметов одежды и по 12 комплектов обуви у каждой, включая две пары кроксов. У собак есть собственная спальня с двуспальной кроватью и мини-парк на заднем дворе с надувными водными горками, креслами-мешками и беседкой. Кроме того, Рэндалл купила Гизмо даже миниатюрный автомобиль Lamborghini с особым номерным знаком.

Женщина также рассказала, что встречается только с теми мужчинами, которых одобрят ее питомцы. По ее словам, она не пойдет на свидание, если Гизмо не понравится человек, поскольку собаки очень умны и чувствительны.

«Я думаю, что собаки очень любящие и преданные. К сожалению, люди не такие»,

— сказала она.

Рэндалл добавила, что не хочет заводить детей и сосредоточена на воспитании собак, которые также являются ее партнерами по сцене.

«Иногда у них по четыре занятия в неделю. Когда они не выступают, то дремлют в своей сумке, и с ними обращаются как с членами королевской семьи»,