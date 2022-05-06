Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+17° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
2 часа назад

Мужчина обвинил выигравших в лотерею друзей в краже его мечты и подал в суд

Lenta.ru

В Онтарио, Канада, доставщик пиццы подал в суд на выигравших в лотерею друзей и обвинил их в краже его мечты. Об этом сообщает Metro.

Мужчина обвинил выигравших в лотерею друзей в краже его мечты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Филипп Цоцос подал иск против 16 друзей и приятелей с требованием выплатить ему 70 тысяч канадских долларов (3,6 миллиона рублей). Компания вместе играла в лотерею на протяжении шести лет, и каждый участник скидывался на покупку билетов. У Цоцоса иногда накапливался долг, однако он уверяет, что всегда возвращал его. Такая же ситуация сложилась и перед выигрышем. На просьбу друзей внести недостающие 10 канадских долларов (около 500 рублей) в общий банк мужчина пошутил, что они могут вычесть эти деньги из суммы выигрыша, однако уверил приятелей в том, что остается в игре.

Вскоре после этого компания действительно выиграла миллион канадских долларов (51 миллион рублей) и разделила деньги между собой. Каждый из 16 участников получил по 62,5 тысячи канадских долларов (3,2 миллиона рублей), а Цоцосу не только ничего не досталось, но друзья даже не сообщили ему о выигрыше, хотя они продолжали общаться. Это возмутило мужчину настолько, что он обратился в суд.

«Почему они не сказали, что выиграли? Эти ребята для меня как семья. Их мечты сбылись, но зачем они украли мою?»

— заявил канадец.

Адвокат, представляющий интересы друзей мужчины, заявил, что Цоцос не платил за игру, и поэтому не имеет права претендовать на выигрыш, и он сделает все возможное, чтобы это доказать.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители