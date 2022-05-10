Как на самом деле выполняются популярные фокусы

оТрюки фокусников завораживают, но на деле большая часть из них – результат использования хитроумных приспособлений. И, конечно же, не последнюю роль играют бесконечные тренировки, во время которых иллюзионисты и их ассистенты оттачивают навыки и скорость исполнения до совершенства. «Рамблер» расскажет о некоторых секретах, с помощью которых создаются популярные фокусы.

Фото: Кадр из фильма «Престиж» Кадр из фильма «Престиж»

Монеты вместо кофе

Видео дня

Фокусник демонстрирует зрителям полный стакан воды, а спустя секунду в нем уже лед. Как же это сделано? Секрет прост: лед находится в стакане с самого начала. На дно помещена губка, которая впитывает воду.

Именно этот трюк использовал фокусник Дэвид Блейн, который на глазах огромной толпы дал мужчине стакан кофе, а через секунду напиток превратился в монеты.

Для того, чтобы повторить этот фокус, вам понадобятся два стаканчика разного размера, губка, монеты и кофе. Стакан поменьше нужно наполнить монетами. В большом стакане нужно сделать отверстие внизу и положить внутрь губку нужного диаметра.

Налейте кофе в большой стакан, а затем поставьте внутрь стакан поменьше, наполненный монетами. В решающий момент остается только нажать пальцем на губку через отверстие на дне большого стакана. Стакан с монетками приподнимется, а губка начнет впитывать лишнюю жидкость.

«Падающая голова»

Представьте, что навстречу вам идет обычный мужчина, и вдруг его голова падает куда-то в район живота. Вы наверняка видели подобный розыгрыш в подборках со смешными видео.

Чтобы проделать этот фокус, понадобится чуть больше подготовки, чем в предыдущем случае. Весь трюк заключается в наличии твердого каркаса в пиджаке, пальто или другой верхней одежде. Он сохраняет форму тела и линию плеча, поэтому фокуснику остается только резко наклониться, чтобы произвести нужный эффект «падающей головы». Усилить впечатление можно, если придерживать голову руками за подбородок. Также лучше, чтобы конструкция была черного цвета, а вокруг царил полумрак.

Превращение женщины в тигрицу

Этот трюк очень часто используется во время цирковых представлений. Ассистентка заходит за ширму, а через секунду на ее месте уже сидит тигрица. Секрет фокуса заключается в хорошей подготовке. Ассистентку скрывают занавесом, за которым находится фальшивая стена, где и прячется тигр в течение всего представления. Остается только поменять местами персонажей, главное – успеть сделать это за секунды. Ну и еще понадобится хорошо выдрессированный тигр, конечно.

Исчезающие голуби

Еще один популярный цирковой номер: фокусник помещает голубей в коробку и накрывает ее крышкой. После того, как он скажет «волшебные» слова, крышка снимается, но голубей в коробке уже нет.