Что творит "палец смерти" в океане

Все, к чему он прикасается, превращается в лед. "Рамблер" рассказывает, откуда в океане появляется "палец смерти" и как он работает.
У этого явления есть еще одно название брайникл, которое произошло от двух английских слов brine — рапа и icicle — сосулька. Вообще ученые о них знают давно, еще с 1960-х годов, но снять это удивительное явление получилось только в 2011 году.
Это своего рода ледяная трубка, которая образуется под слоем морского льда при смешивании двух потоков очень холодной и очень соленой воды. При стечении благоприятных факторов трубка может достичь морского дна. Для этого нужно:
Когда брайникл упирается в дно, он продолжает распространяться, пока не достигнет низшей точки рельефа. После этого процесс останавливается, так как "палец смерти" растет вниз.
Живые организмы, которые обитают на поверхности морского дна и даже в его толще, могут оказаться в ледяной ловушке и погибнуть. Причем даже достаточно крупным представителям бывает трудно спастись.