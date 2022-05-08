Что творит "палец смерти" в океане

Все, к чему он прикасается, превращается в лед. "Рамблер" рассказывает, откуда в океане появляется "палец смерти" и как он работает.

Фото: BBC BBC

У этого явления есть еще одно название брайникл, которое произошло от двух английских слов brine — рапа и icicle — сосулька. Вообще ученые о них знают давно, еще с 1960-х годов, но снять это удивительное явление получилось только в 2011 году.

Что такое "палец смерти"

Это своего рода ледяная трубка, которая образуется под слоем морского льда при смешивании двух потоков очень холодной и очень соленой воды. При стечении благоприятных факторов трубка может достичь морского дна. Для этого нужно:

чтобы слой льда, под которым начался процесс, был достаточно толстым,

чтобы поток очень холодной воды был гораздо менее соленым, по сравнению с потоком очень соленой,

чтобы скорость течений была очень маленькой,

чтобы дно находилось на небольшой глубине.

Когда брайникл упирается в дно, он продолжает распространяться, пока не достигнет низшей точки рельефа. После этого процесс останавливается, так как "палец смерти" растет вниз.

BBC