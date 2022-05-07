Тайна «Любовь Орловой»: почему русский «корабль-призрак» напугал британцев

Причина, по которой двухпалубный круизный лайнер «Любовь Орлова» стал кораблем-призраком, весьма прозаична. Ничего драматического или мистического с ним не произошло.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Этот комфортабельное судно было построено в 1976 г. на югославской верфи в Кралевице по заказу СССР. 100-метровый корабль, названный в честь знаменитой советской актрисы, был оснащен кафе, кинозалом и танцплощадкой, он мог перевозить более двух сотен пассажиров. В 1999 г. «Любовь Орлова» была специально переоборудована для круизов к берегам Антарктиды. Лайнер перенес серьезную реконструкцию и в 2002 г., после чего он использовался для арктических экспедиций.

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Собственником судна являлось Дальневосточное морское пароходство, но на протяжении нулевых годов XXI в. корабль последовательно находился в аренде у трех иностранных компаний: Marine Expeditions, Quark Expeditions и Cruise North Expeditions.

Затем у «Любови Орловой» началась темная полоса. Канадские власти арестовали лайнер за долги. И в 2012 г. он был продан с аукциона на металлолом. Об этом публицист Евгений Золотов написал в статье «"Любовь Орлова" и другие "призраки": почему мы до сих пор теряем корабли?», которая вышла в журнале «Компьютерра» (No 210, 30 января 2014 г.).

«Приговоренный» к уничтожению лайнер было решено отбуксировать из канадского порта Сент-Джонс (Ньюфаундленд) в Доминиканскую Республику. 23 января 2013 г. буксир потащил «Любовь Орлову» в последний путь, но уже на следующий день во время шторма трос оборвался, и судно, на борту которого не было ни одного человека, ушло в свободный дрейф по северной части Атлантического океана.

Попытки снова взять лайнер на буксир успехом не увенчались, и после того как корабль покинул канадские территориальные воды, его местонахождение не известно. Эксперты не уверены, что «Любовь Орлова» затонула, ведь она была специально переоборудована, дабы бороздить суровые северные воды. Вполне вероятно, лайнер все еще блуждает где-то по Атлантике.

Причем, по нормам международного морского права, обнаруживший судно сможет присвоить его или, по крайней мере, получить за него солидный выкуп. Поэтому поисками корабля-призрака сейчас занимаются энтузиасты и авантюристы из разных стран.

23 января 2014 г. в газете The Independent была опубликована статья журналиста Адама Уитнэлла (Adam Withnall) «"Любовь Орлова": корабль-призрак, переполненный крысами, "возможно, приближается к Британии"». Автор написал, что российское судно, потерявшееся у берегов Канады год назад, уже подходит к берегам Туманного Альбиона. И якобы похожий по размерам объект был зафиксирован радарами неподалеку от Шотландии.

На основе анализа атлантических течений британские эксперты решили, что лайнер дрейфует в их сторону. Кроме того, 12 и 23 марта 2013 г. европейские спасательные службы зафиксировали два аварийных сигнала, предположительно поступивших со спасательных шлюпок, которыми была оборудована «Любовь Орлова». Судя по локализации сигналов, сразу после своего «побега» корабль-призрак направился на восток и, преодолев значительное расстояние, приблизился к берегам Шотландии и Ирландии.

Впоследствии стало ясно, что предположения британских экспертов, на которые ссылался журналист The Independent, не подтвердились. «Любовь Орлова» в европейских водах так и не объявилась.

Но сам по себе корабль-призрак, пусть даже и советский, не мог серьезно встревожить британцев и их соседей. Настоящий ужас среди обывателей вызвали растиражированные желтой прессой сообщения о сотнях или даже тысячах огромных крыс-каннибалов, расплодившихся за год на русском корабле-призраке. Причем, британские таблоиды писали со ссылкой на неких экспертов, что грозные грызуны вполне могут быть заражены опасными инфекциями. Подобная информация появилась в Daily Mail, The Sun и Mirror.

В вышеупомянутой статье журналиста газеты The Independent Адама Уитнэлла процитированы слова бельгийского охотника за сокровищами Пима де Роудса (Pim de Rhoodes), занимавшегося поисками корабля-призрака. Этот человек сказал: «Она [«Любовь Орлова»] где-то плавает. Крыс будет много, и они едят друг друга. Если я попаду на борт, мне придется все обработать ядом».

То есть, охотник за сокровищами реально опасался крыс-каннибалов, с которыми ему придется столкнуться на борту корабля-призрака.

Масла в огонь подлил и руководитель ирландской береговой охраны Крис Рейнольдс (Chris Reynolds), который заявил журналистам, что лайнер «Любовь Орлова» может представлять собой серьезную угрозу, поэтому возглавляемая им служба обещает бдительно следить за ситуацией.

Европейцы встревожились. В массовом сознании возник образ огромных русских крыс, которые едят не только друг друга, но и людей. А еще, эти жуткие грызуны заражают жителей приморских городов доселе неизвестными инфекциями.

Аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин прокомментировал эту фейковую историю газете «Известия». Статья под заголовком «Эксперт раскрыл смысл вброса о крысах-людоедах на корабле-призраке» вышла 20 ноября 2017 г.

По мнению Б.А. Рожина, данная информация была специально запущена в медиа-пространство британскими СМИ, чтобы в сознании жителей Западной Европы возникли негативные ассоциации, связанные с нашей страной. При этом журналисты иностранных изданий решительно называли корабль русским, даже не выяснив, кто эксплуатировал данное судно в последние годы и в какие порты оно заходило.