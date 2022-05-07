5 удивительных фактов о гигиене на Руси

Жители Древней Руси были очень чистоплотными. Крестьяне не знали об опасности грязных рук или нечищеных зубов: умывание было важным ритуалом и традицией.

Фото: Корзухин А.И. «Девичник» Корзухин А.И. «Девичник»

1. Ходили по субботам в баню

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Еженедельно крестьяне и дворяне ходили париться: топили баню по субботам или перед большими праздниками. Деревянная баня стояла во дворе даже у самых бедных семей. Парились либо «по-белому» (когда дым из печи шел наружу) и «по-черному» (когда шел внутрь).

Для процедуры брали березовый веник и замачивали его в горячей воде. Ветви обязательно должны были «дымиться», чтобы парка была целебной.

Сначала шли мужчины, потом — женщины, затем хозяйки с бельем.

«Я видел землю словенцев, и пока я был среди них, то наблюдал их деревянные бани. Они топят их до сильной жары, затем раздеваются и, намазав себя квасцами, берут свежие прутья и хлещут ими свое тело. В самом деле, они хлещут себя так неистово, что остаются еле живыми. Затем обливаются холодной водой и так приходят в себя. Они могут делать это каждый день, и, на самом деле, добровольно подвергают себя такой пытке» — апостол Андрей, «Повесть временных лет»

2. Купались в печи

Старики, дети и все, кто не мог дойти до бани или не выдерживал высокой температуры, купались в печи. Внутрь отверстия, покрытого соломой, залезал и ложился человек. Стены ополаскивали водой или квасом, чтобы появился пар. Затем пот и грязь смывали холодной водой из ведра.

3. Использовали для ухода травы и отвары

Волосы и лицо ополаскивали отварами из трав и цветов: календулы, ромашки, иван-чая. Причем использовали целебные травы в косметических целях не только женщины, но и мужчины. А знахарки, которые умели травами лечить, и вовсе пользовались огромным уважением.

4. Руки мыли перед едой, ноги и лицо — перед сном

Сейчас нам кажется это нормой — соблюдать гигиену перед тем, как сесть за стол или идти спать. Однако в Средние века не знали о бактериях и микробах. Жители Древней Руси мылись, чтобы избавиться от забот и принять дары стола или кровати с честью. Видимую грязь смывали, чтобы не марать одежду.

5. Мылись тем, что было под рукой