Chanel No. 5: как москвич придумал самые известные духи

Chanel No. 5 — один из самых узнаваемых парфюмов в мире. Даже если вы не знакомы с его цветочно-мыльным запахом, вы узнаете минималистичный флакон с золотистым парфюмом внутри. Чтобы создать культовый парфюм, модельер Коко Шанель пошла против всех правил.
Шанель мечтала создать аромат, который мог бы описать новую, современную женщину. Так как сама Коко не разбиралась в парфюмерии профессионально, она попросила парфюмера Эрнеста Бо придумать «искусственный женский аромат, который пахнет Женщиной».
Эрнест Бо был парфюмером и химиком русско-французского происхождения, родившимся в Москве. Его брат Эдуард руководил Alphonse Rallet & Co — крупнейшим в России производителем изысканных духов, мыла и косметики, основанным в 1843 году. Rallet поставляли духи к царским дворам России, Персии и Черногории. Сам Бо жил между Москвой и Парижем.
В Первую мировую войну Эрнест служил в Кольском Заполярье: химик командовал отрядом добровольцев, который взял Онегу. В мемуарах Бо вспоминал особенный запах озера, которое лежало над Мурманским торговым портом.
«Во время летнего полярного дня озера здесь излучают особую свежесть. Этот характерный запах я сохранил в памяти, и после с большим трудом мне удалось воссоздать его, хотя поначалу альдегиды новой композиции были очень неустойчивы…».
Вернувшись с войны, Бо экспериментировал с синтетическими цветочными запахами альдегидами. Ему удалось построить на основе молекул альдегидов особый, уникальный аромат.
Химик представил десять вариантов парфюма с разной резкостью и процентом нот. Флаконы были пронумерованы от 1 до 5 и от 20 до 24. Из всех пробных образцов Шанель выбрала пятый.
«Я всегда выпускаю свою коллекцию на 5-й день 5-го месяца, поэтому кажется, что число 5 приносит мне удачу — поэтому я назову его "Nº 5"», — объяснила Шанель.