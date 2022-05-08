Chanel No. 5: как москвич придумал самые известные духи

Chanel No. 5 — один из самых узнаваемых парфюмов в мире. Даже если вы не знакомы с его цветочно-мыльным запахом, вы узнаете минималистичный флакон с золотистым парфюмом внутри. Чтобы создать культовый парфюм, модельер Коко Шанель пошла против всех правил.

Фото: Sem Sem

Шанель мечтала создать аромат, который мог бы описать новую, современную женщину. Так как сама Коко не разбиралась в парфюмерии профессионально, она попросила парфюмера Эрнеста Бо придумать «искусственный женский аромат, который пахнет Женщиной».

Эрнест Бо был парфюмером и химиком русско-французского происхождения, родившимся в Москве. Его брат Эдуард руководил Alphonse Rallet & Co — крупнейшим в России производителем изысканных духов, мыла и косметики, основанным в 1843 году. Rallet поставляли духи к царским дворам России, Персии и Черногории. Сам Бо жил между Москвой и Парижем.

В Первую мировую войну Эрнест служил в Кольском Заполярье: химик командовал отрядом добровольцев, который взял Онегу. В мемуарах Бо вспоминал особенный запах озера, которое лежало над Мурманским торговым портом.

«Во время летнего полярного дня озера здесь излучают особую свежесть. Этот характерный запах я сохранил в памяти, и после с большим трудом мне удалось воссоздать его, хотя поначалу альдегиды новой композиции были очень неустойчивы…».

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Вернувшись с войны, Бо экспериментировал с синтетическими цветочными запахами альдегидами. Ему удалось построить на основе молекул альдегидов особый, уникальный аромат.

Josh Pesavento

Химик представил десять вариантов парфюма с разной резкостью и процентом нот. Флаконы были пронумерованы от 1 до 5 и от 20 до 24. Из всех пробных образцов Шанель выбрала пятый.