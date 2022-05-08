Похоронный клоун, мальчик для битья: 4 самые необычные профессии

В мире существует множество профессий, которые могут показаться достаточно странными. Их спектр обязанностей необычен, но на некоторые из этих должностей люди выстраиваются в очередь. "Рамблер" расскажет о четырех самых немыслимых профессиях в мире.

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Плакальщицы

Такая профессия пользуется большой популярностью в Индии. Женщин нанимают на должность плакальщиц, чтобы те выражали горе от лица семьи на похоронах. Дело в том, что некоторые люди из-за своего социального положения не могут демонстрировать чувства на публике, поэтому они пользуются их услугами. В среднем плакальщицы зарабатывают от 35 долларов в час.

Похоронный клоун

Древние римляне считали, что нехорошо сильно печалиться на похоронах, поскольку покойник может обидеться. Поэтому вплоть до IV века на римские похороны приглашали клоуна. Однако, вместо своего привычного грима, он надевал маску, которая имитировала черты лица покойного. В его обязанности также входило подбадривание родственников и даже подражание голосу усопшего.

Трамбовщик пассажиров

В Японии существуют специальные сотрудники подземного транспорта, которые силой заталкивают пассажиров в вагон поезда. В стране эту профессию называют осия (от глагола "толкать" на японском). В их обязанности входит не только помещение пассажиров в поезд метро, но и контроль того, чтобы ни один из них при этом не пострадал.

Мальчик для битья

Несколько столетий назад некоторым принцам с ранних лет приставляли специального малыша, который получал должность "мальчик для битья". В его обязанности входило получать все наказания, которые заслуживал королевский отпрыск.