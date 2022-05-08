Народные приметы на 8 мая — Марков день

Православная церковь 8 мая почитает память апостола и евангелиста Марка, передает «МИР 24».

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На Руси этого святого прозвали Марком Ключником. Наши предки верили, что он владел ключами от небесной влаги. Считалось, что апостол может как запереть дожди, так и ниспослать их на землю. Поэтому 8 мая люди просили святого Марка об осадках. Они верили, что если дождь прольется именно в этот день, то урожай будет богатым, а у коров и коз будет много молока.

На Марка Ключника было принято очищать жилище от отрицательной энергии. Для этого все в доме протирали отваром крапивы.

Сегодня благоприятный день для покупок, особенно для крупных. Считается, что чем больше денег потратишь на Марка, тем больше прибыли получишь в течение года.

Восьмого мая нельзя сплетничать, давать советы и хоть как-то пытаться вмешиваться в чужую судьбу. Иначе собственная пойдет наперекосяк.

Если на Марка кукует Кукушка, то следует ждать теплой погоды. Если сегодня будет ясная погод, то лето будет жарким. Яблоня до 8 мая не зацвела, то можно не ждать урожая яблок. Сон, увиденный 8 мая после рассвета, сбудется через восемь лет.