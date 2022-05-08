Как животные помогли приблизить День Победы

В Москве во время Великой Отечественной войны животные помогли спасти не одну сотню человеческих жизней. Так, собаки вместе с солдатами отважно сражались на передовой, кошки охраняли провизию от грызунов, а лошади перевозили топливо и припасы. Свою лепту в защиту столицы внесли даже слоны из Московского зоопарка.

Фото: Д. Минскера. Воронежский фронт. Не ранее 21 июня 1943 года. Главархив Москвы Д. Минскера. Воронежский фронт. Не ранее 21 июня 1943 года. Главархив Москвы

О животных, которые помогли приблизить День Победы, mos.ru рассказал руководитель экспертной группы по военной истории Главного архивного управления Москвы Михаил Моруков.

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Четвероногие саперы, связисты и санитары

Неоценимый вклад в Великую Победу внесли собаки. Они самоотверженно выполняли задачи и рисковали жизнью на передовой бок о бок с советскими солдатами.

Перед тем как отправиться на фронт, четвероногие бойцы проходили обучение на кинологических площадках в Подмосковье. Там они осваивали будущую профессию, например связиста, сапера или санитара.

Собаки-санитары искали раненых на поле боя. Их снабжали медицинскими сумками с перевязочными средствами — бинтом и ватно-марлевыми подушечками. В зимнее время на снаряжении закрепляли также фляжку с горячительным для поддержания сил. Собака подползала к раненому и ждала, пока он себя перевяжет. При необходимости пес приводил к солдату санитаров.

Собаки-связисты прокладывали кабели связи между воинскими частями. В зубах они протащили около восьми тысяч километров провода, почти как расстояние от Москвы до Нью-Йорка. Собаки также доставляли важные боевые донесения: к ошейнику им подвязывали небольшие мешочки, куда клали записки с сообщением.

«Собака — это достаточно сложная цель для вражеского оружия. Эти животные плохо заметны и достаточно быстры. Благодаря этому за время войны им удалось доставить около 400 тысяч донесений», — отмечает Михаил Моруков.

Героическую службу несли и собаки-саперы, помогая солдатам искать скрытые огневые точки. Благодаря отменному нюху и чутью за годы войны животные обезвредили больше четырех миллионов мин и снарядов. В инженерно-саперные войска призвали несколько тысяч четвероногих с московской пропиской.

Легендарным хвостатым сапером стала овчарка по кличке Джульбарс. Он обнаружил и обезвредил 7468 мин и 150 неразорвавшихся снарядов. Джульбарс участвовал в разминировании многих всемирно известных памятников архитектуры. А в 1945 году его наградили медалью «За боевые заслуги».

Кстати, Джульбарс был выпускником военной школы служебного собаководства «Красная звезда», которая располагалась в парке «Терлецкая дубрава» в Перове. А в 2009 году там открыли памятник собакам, служившим в годы Великой Отечественной войны. Автором композиции стал скульптор Салават Щербаков.

Гужевой транспорт и пушистая охрана

В годы войны животные помогали москвичам и в тылу. В то время в столице проживало свыше двух миллионов горожан, в том числе почти 400 тысяч детей. Заводы работали преимущественно на армейские нужды, а рабочим нужно было продовольствие. Поэтому в подсобных хозяйствах предприятий держали крупный рогатый скот, коз, овец и свиней. Имелись животные и в личных подсобных хозяйствах москвичей. Так жители получали молоко, мясо и шерсть.

Невозможно представить жизнь города в то время без лошадей, которые заменили горожанам мобилизованный в армию транспорт. В столице было более 10 тысяч лошадей. С их помощью вспахивали и культивировали огороды, доставляли хлеб с заводов в магазины, перевозили дрова и торф, которыми в те годы отапливали жилые дома и оборонные предприятия. На конной тяге также перевозили военные грузы для советских войск в период битвы под Москвой.

«В октябре 1941 года сформировали в общей сложности 73 специальных гужевых батальона, то есть почти 170 тысяч лошадей пришлось мобилизовать из народного хозяйства. Примерно 25 тысяч из них работали в войсках Западного фронта во время Московской битвы», — говорит Михаил Моруков.

Незаменимыми помощниками москвичей в тылу стали кошки. Они отлавливали грызунов, которые уничтожали запасы продовольствия. Будучи также переносчиками серьезных инфекций, мыши и крысы были особенно опасны в то время, поэтому пушистых питомцев содержали в домах, кафе и столовых, на складах и торговых предприятиях.

Крылатая почта

Для передачи важных сообщений советские партизаны использовали почтовых голубей. По Москве крылатых посыльных практически не отправляли: город имел отличную систему связи. К тому же использование голубей частными лицами могло навлечь подозрение со стороны вражеской разведки. Однако на фронте, если технические средства оказывались недоступными или того требовала тактика, солдаты прибегали к помощи птиц.

Почтальонами становились не знакомые нам городские птицы, а специально подготовленные голуби разных пород. Их разводили на домашних станциях, к которым пернатые быстро привыкали. Затем птиц вывозили в точки отправления, привязывали им на лапы крошечные свитки из папиросной бумаги и отпускали в небо. Голуби возвращались на домашнюю станцию, где их отлавливали и собирали послания.

Дальность доставки голубиной почты в среднем не превышает 300 километров, а летит птица со скоростью примерно 70 километров в час.

Герои зоопарка

Свой вклад в жизнь столицы военного времени внесли дикие и экзотические животные. Больше пяти тысяч зверей и птиц содержали в то время в вольерах Московского зоопарка. Многих из них с началом войны эвакуировали в Сталинград и на Урал, однако немалая часть осталась в городе — орлы, волки, обезьяны, бегемоты, медведи, слоны и другие животные.

«Примечательно, что в те годы зоопарк был разделен на зоны. Знаменитой была экспозиция “Остров зверей”, где содержали бурых медведей. Осенью 1941 года животных переселили, а на этом месте развернули батарею противовоздушной обороны. Но к тому времени одна из медведиц уже залегла в спячку, и было решено ее не будить. Так она и проспала до самой весны рядом со складом боеприпасов. Даже воздушная тревога ее не сильно беспокоила», — рассказывает Михаил Моруков.

Удивить москвичей в военные годы удалось и слонам. Так, во время первого крупного налета немецко-фашистской авиации на Москву в ночь с 22 на 23 июля 1941 года бомбы попали на территорию зоопарка и подожгли слоновник. Животные вышли из горящего здания ко рвам и стали поливать себя водой, а один слон даже сумел затушить зажигательную бомбу, упавшую на площадку.

«Несмотря на обстрелы, Московский зоопарк стал единственным учреждением города, двери которого были открыты для посетителей на протяжении всех тяжелых лет войны. Он стал особым символом для москвичей, помогавшим поддерживать бодрость духа и веру в светлое будущее. О животных заботились, а они в ответ удивляли и радовали горожан», — добавляет Михаил Моруков.