8 мая в истории науки: В 1929 году в СССР впервые обработали поля с самолета

Следующая модель воздухоплавательного аппарата "Лебоди II" была оснащена двигателем мощностью 40 лошадиных сил, объем оболочки составлял 2660 кубических метров. Затем инициативу перехватил немец, граф Фердинанд Цеппелин и его фирма "Лю́фтшиффбау Цеппелин ГмбХ", фамилия Цеппелин стала использоваться в качестве синонима жесткого дирижабля.

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В этот же день, но в 1794 году был гильотинирован по приговору революционного трибунала автор знаменитого "Доклада об аэростатах" великий ученый, основатель современной химии Антуан Лоран Лавуазье. Лавуазье состоял в Совещательном бюро искусств и ремесел - революционной республиканской организации, которая должна была обращать внимание правительства и поощрять наградами лучших ученых. Его обвинили в заговоре против французского народа, помощи врагам нации, добавлении вредных примесей к жизненным припасам и удерживании в своих руках средств, необходимых для государственной обороны. По легенде, председатель трибунала Жан-Батист Коффиналь-Дюбай в ответ на многочисленные ходатайства о помиловании заявил: "Республика не нуждается в ученых".

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Ни один из коллег не выступил в его защиту. А между тем именно он первым в истории человечества получил чистый кислород, организовал экспедиции по поиску месторождений селитры и разработал способы ее очистки, удвоил во Франции производство пороха. Его лаборатория была самым передовым научным учреждением того времени. "Ничто не творится ни в искусственных процессах, ни в природных, и можно выставить положение, что во всякой операции [химической реакции] имеется одинаковое количество материи до и после, что качество и количество начал остались теми же самыми, произошли лишь перемещения, перегруппировки. На этом положении основано все искусство делать опыты в химии" - так он сформулировал Закон сохранения массы, известный также под названием Закона Ломоносова-Лавуазье. То, что отправивший его на смерть Коффиналь сам был казнен всего-то спустя три месяца, стало для французской науки очень слабым утешением.

8 мая в 1541 году было сделано важное географическое открытие: испанский конкистадор и путешественник Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи, крупнейшую с Северной Америке.

В 1886 году в этот день впервые начались продажи напитка, рецепт которого считается самой дорогой и охраняемой тайной - "Кока-колы". Точно о современной "формуле" известно только то, что на 355 мл воды напиток содержит 38 гр сахара, 50 мг натрия и 140 калорий. Одноименная компания не любит вспоминать о том, что создатель самого первого рецепта "Кока-колы", полковник Джон Пембертон, придумал его не без причины: после ранения на Гражданской войне он пристрастился к морфию и искал средство, способное избавить от морфиновой зависимости - для чего включил в состав экстракт листьев коки, попросту - кокаин. Пембертон настаивал, что это не просто прохладительный напиток, а лекарство почти от всех недугов: желудочных болей и расстройств, мигреней, даже импотенции, а также от запоев и морфиновой зависимости. Тем, кто мечтает воссоздать первоначальную формулу, хотелось бы напомнить слова Михаила Афанасьевича Булгакова (который точно знал, что он пишет): "предупреждаю всех, кому выпадет на долю такая же участь, как и мне, не пробовать заменить морфий кокаином. Кокаин - сквернейший и коварнейший яд". Прежде, чем вернуться к теме полетов в реальном мире, отметим, что в США отношение к напитку варьируется от патриотически-восторженного до откровенно насмешливого. Автор детективов о Ниро Вульфе Рекс Стаут в романе "И быть подлецом" вывел "Кока-колу" под названием "Хай спот" - "напитка - символа Америки", от которого у знаменитой радиоведущей немедленно начиналась диарея.