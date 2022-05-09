Как убивает самое ядовитое дерево в мире

Плоды этого дерева похожи на привычные яблоки, но горе тому, кто рискнет ими угоститься. "Рамблер" рассказывает, где растет и чем опасно дерево с красивым названием манцинелла.

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Это очень красивое дерево с раскидистой кроной, глянцевыми листьями и аппетитными на вид плодами, похожими на яблоки, растет в Центральной Америке и на островах Карибского моря. Цветет и плодоносит оно несколько раз в год с небольшой паузой на засушливый период, в который может даже облететь листва, но не полностью.

Однако несмотря на всю красоту к дереву лучше не приближаться. Млечный сок содержит токсин форбол. Ядовиты все части: и листья, и плоды, и древесина, и корни. Этот сок способен прожечь легкую ткань, а если попадает на кожу или в желудок, вызывает серьезные ожоги и язвы. Говорят, что даже роса упавшая с дерева опасна для человека. Рядом с деревом не пасут скот, поскольку дерево не щадит и животных. Лишь некоторые виды рептилий могут забираться на манцинеллу без риска для жизни.

Когда-то это дерево помогало местным жителям бороться с колонизаторами. Они пропитывали соком наконечники стрел, подкидывали завоевателям листья в бочки с водой.