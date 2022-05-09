Бывший военный напомнил США о роли СССР во Второй мировой войне

Заявления американских политиков о том, что США в одиночку спасли мир во Второй мировой войне, неверно. Об этом сообщил военный аналитик Л. Тодд Вуд в статье для газеты The Washington Times.
В статье он написал о большом вкладе СССР в победу над нацистской Германией был большим, а также призвал не забывать об этом. По его словам, многие американцы преувеличивают роль своей страны «в победе над гитлеровской коалицией в последней большой войне XX века».
«Представление американцев о том, что США спасли мир без посторонней помощи, неверно и некорректно», — указал он.
Аналитик напомнил, что Советский Союз потерял в войне с Германией около 30 миллиона человек.
«Американцы не в состоянии представить себе масштабы этих потерь. США потеряли во Второй мировой войне около полумиллиона человек», — уточнил он.
Эксперт считает, что без огромных усилий и человеческих жертв СССР антигитлеровская коалиция не смогла бы победить фашистскую Германию.
«Уже само существование восточного фронта спасло жизнь многим американцам и союзникам», — подчеркнул он.
До этого мы рассказывали, как Талызина чуть не погибла в первый день войны.