Почему после войны День Победы не отмечали ежегодно

Победа в Великой Отечественной войне стала знаменательным днем в жизни каждого советского гражданина. Однако восстановление страны заняло немало времени — людям пришлось буквально выживать и изнурять себя тяжелой работой. Делали это в основном женщины, поскольку множество мужчин погибли в боях. О том, как складывался быт граждан СССР, какое настроение было у людей в послевоенное время и почему парады не проводили ежегодно, «Газете.Ru» рассказали пережившие войну россиянки и историк.

"Рожденная в войну"

Видео дня

После победы в Великой Отечественной войне жизнь в СССР стала постепенно восстанавливаться. Однако в первые годы отголоски четырехлетней борьбы с нацистской Германией давали о себе знать. Особенно хорошо те времена помнят дети, которым пришлось рано повзрослеть.

"Я родилась в 1941 году - как говорится, рожденная в войну. Моя семья жила в районе Марьина Роща в Москве. В тот день, когда сообщили, что война закончилась, все бежали, кричали, кто-то меня нес на руках. На небе витали портреты правительства и шары. Все были счастливы, многие плакали",

- рассказала "Газете.Ru" 81-летняя Людмила Афанасьевна.

Однако радость первых дней сменилась тяжелым бытом для всех граждан, которые оказались в полуразрушенной войной стране. Многие потеряли почти всех мужчин в семье — тяжелый труд ложился на плечи женщин.

"Жила я с бабушками — одна работала портнихой в военном ателье, а вторая, которая была моим опекуном, без ноги с протезом, но все равно работала на фабрике. В нашей семье мой отец погиб сразу, как началась война. Он был военный, служил в МВД. Его машину взорвали. У бабушкиного брата было два сына — один танкист, другой летчик — оба погибли. Сына ее в Житомир отправили — он там сгорел, тоже был танкистом. Все мужики на тот свет ушли",

– вспоминает она.

Единственный, кому удалось выжить, был дедушка Людмилы Афанасьевны. Но вернулся он домой, как и многие другие мужчины, не сразу.

"Дедушка мой воевал, дошел до Берлина. Он сразу после войны не пришел, а появился только через два года. В Берлине их сажали в поезда и мимо Москвы везли на китайскую границу. В то время Япония пыталась захватить Маньчжурию, и наши помогали им отбиться",

- сказала женщина.

"Жили по карточкам"

В послевоенное время в стране сельское хозяйство находилось в тяжелом положении и не могло обеспечить население продовольствием, а засуха 1946-1947 годов вызвала голод. Хотя позже ситуация несколько улучшилась, но основной рацион граждан состоял из хлеба и картофеля - люди получали еду по карточкам.

"Получали копейки, жили плохо. В 1947 году отменили карточки, и вот эту зарплату нищую, которую выдавал Сталин, половину давали деньгами, а половину облигациями. Бабушка приносила и говорила класть в коробку из-под обуви",

- пояснила Людмила Афанасьевна.

Воспользоваться облигациями в послевоенные годы было нельзя. Их начали менять на реальные деньги только в 60-х годах - и то, как говорит пенсионерка, на копейки. На фоне тяжелой ситуации люди, которые жили в основном в коммуналках, становились одной большой семьей - подтолкнули к этому жизненные обстоятельства.

"В 50-х выдавали муку — по пакету в праздник. Бабушка перелицовывала одежду. Что-то купить было невозможно. Техники, например, холодильников или телевизоров не было — слишком дорого. Одна соседка купила самый маленький. Я, бывало, попрошу: "Тетя, дай фильм посмотреть". А бабушка приходила и забирала меня со словами: "Что ты к людям ходишь, побираешься?"

- вспоминает собеседница.

При этом советская власть, как отмечает Людмила Афанасьевна, не оставляла в беде тех, кто потерял близких на войне — особенно детей сотрудников внутренних дел. Так, первый заместитель Министра внутренних дел СССР Иван Серов почти сразу после гибели отца собеседницы издания назначил ей пенсию по потере кормильца.

"Пенсия была 40 рублей, ее выдавали бабушке. Случилось, что получит пенсию, купит мне два пирожных и говорит: "Это папа тебе их прислал". Я эти пирожные дня три ела — по чуть-чуть. А к 10 годам у меня малокровие развилось, потому что питание было скудным. И бабушка взяла в поликлинике все анализы и записалась к Серову на прием. Он ее принял и потом прислал путевку в "Артек", на три месяца. Из лагеря я вернулась домой полная, сытая",

- вспоминает она.

Тем не менее после всех трудностей женщине удалось вырваться из тяжб послевоенного времени. В 16 лет ей выделили комнату почти в центре Москвы. Людмила Афанасьевна пошла работать на завод, потом поступила в технический вуз, но почти всю жизнь проработала в цирюльне по названием "Чародейка" — среди ее клиентов были жены дипломатов и первых лиц государства.

"Чем дальше от Москвы и Ленинграда, тем лучше было"

Пережила войну и 85-летняя Любовь Семеновна - во время взятия Берлина ей было восемь лет, но то время она помнит, "будто это было только вчера". Ее семья жила в городе Бугульме, Республика Татарстан - этот регион почти не затронули боевые действия.

"Когда война кончилась, все радовались, пели песни. Люди жили кучкой: если у кого не хватало чего-то, особенно в многодетных семьях, соседи поддерживали. Очень тяжело было жить. Ничего не было: ни поесть досыта, было все дорого. Одежды не было почти — ходили наполовину босиком",

- рассказала она.

У матери Любови Семеновны было пятеро детей. В послевоенные годы они жили в собственном доме с хозяйством, но денег им всегда не хватало — работал только отец, иногда помогали бабушка с дедушкой.

"Раньше квартир было мало, чаще всего люди жили в своих домах. Если уродится хороший урожай картошки - будешь сытый. Если нет, то голодным. Я училась в школе, нас гоняли в колхоз работать — и на картошку, и на урожай, когда снимали хлеба. Колорадского жука собирали. Было хоть и голодно, но картошки и других овощей у нас было достаточно — все свое",

- поделилась она.

Также почти в каждом доме была корова, куры, гуси, овцы — люди как-то справлялись, подстраивались под эту обстановку, говорит пенсионерка. Также по карточкам получали порцию хлеба — для этого очередь занимали с трех ночи. Порция была всего 250-300 грамм.

"Чем дальше от Москвы и Ленинграда, тем лучше было — вокруг поля. У нас рядом города, леса и горы вдобавок — мы ходили собирать ягоды, грибы и орехи. Мать их продавала, потом что-то покупала",

- отметила она.

После уборки полей дети и взрослые собирали колосья, чтобы запасти зерно, которым зимой кормили птиц и животных. Чтобы выжить, приходилось работать на износ.

"Кто был не лодырь, тот выкарабкивался, а те, кто ничего не делал, ходили и побирались, милостыню просили",

- заключила собеседница издания.

После окончания школы Любовь Семеновна переехала в Москву — к тому времени обстановка наладилась, жить стало легче, заработали магазины, предприятия и вузы. В столице она поступила в колледж на повара, позднее устроилась по профессии в поезд. Сперва женщина кормила солдат, а потом стала личным поваром высокопоставленных чиновников, которые разъезжали по стране. Среди ее клиентов был и советский государственный и военный деятель, маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.

День Победы был народным, а не политизированным

Примечательно, что после Парада Победы, который прошел 24 июня 1945 года на Красной площади в ознаменование победы над немецко-фашистскими захватчиками, подобные мероприятия проводились только в юбилейные 1965, 1985 и 1990 годы. При этом сразу после победы в войне 9 мая был объявлен нерабочим праздничным днем. Однако указом от 23 декабря 1947 года 9 мая вновь стал рабочим днем — вернули выходной в этот день только спустя 18 лет.

"Нельзя сказать, что День Победы в те временам совсем не праздновали. Он отмечался. Понятно, что людям, пережившим такие трагические события, было сложно радоваться и веселиться. Но, так или иначе, это был праздник. Война прошла, действительно, очень тяжелая и трудная — в каждой семье были потери. Поэтому в том понимании, что это праздник, где нужно веселиться и плясать, такого, конечно, не было",

- рассказал "Газете.Ru" историк Дмитрий Казаков.

Празднование скорее можно было назвать традицией среди советских граждан, отметил историк. С точки зрения советской идеологии война — это то, что никогда не должно было вновь повториться.

"То есть праздник был не милитаризирован (не было парадов) и не использовался некоторое время для политических мотивов. Если взять мировую историю, то события никогда не становились праздником одномоментно. Прошло время, трудные послевоенные времена были пережиты, и возникли политические мотивы в отношении этого праздника",

- заключил историк.