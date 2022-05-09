Посмертная жена: как жила тайная любовница Гитлера

Ева Браун – тайная любовница Адольфа Гитлера, которая вступила с ним в законный брак 29 апреля 1945 года. Буквально на следующий день они оба покончили с собой. "Рамблер" расскажет о ее жизни.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

Родилась Ева Анна Паула Браун 6 февраля 1912 года в Мюнхене. Семья у нее была вполне обычная и состояла из пяти человек. Отец работал преподавателем ремесленного училища. Мама трудилась портнихой на текстильной фабрике Мюнхена.

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Сначала девушка училась в начальной монастырской школе, потом продолжила образование в мюнхенском лицее, далее стала студенткой института английских фрейлин в Симбаке, которую называли «кузницей будущих жен».

Ева Браун печатала на машинке, владела французским языком, изучила бухгалтерский учет и умела вести домашнее хозяйство. Затем вернулась в родной Мюнхен и стала работать в фотосалоне Генриха Гофмана, ярого приверженца нацистов.

Она всегда мечтала о любви, мечтала встретить принца. Но вместо этого владелец фотосалона Генрих Гофман представил Еву своему другу – перспективному политику Адольфу Гитлеру. Браун была слишком молода, поэтому первое впечатление о сорокалетнем мужчине у нее было посредственным. Но позже она влюбилась.

Гитлер умел очаровывать не только массы, но и частных лиц, поэтому осыпал девушку комплиментами, искал к ней подход. Не имевшая любовного опыта Браун утонула в этом внимании. Однако многие историки утверждают, что Гитлеру просто льстило, что он смог добиться высокой и стройной красавицы, готовой ради него на все. Она нравилась ему тем, что была аполитична и легка.

Гитлер был убежден, что рядом с мужчиной должна быть глупая и примитивная женщина. Поэтому сам он никогда не связывался с умными и самодостаточными дамами, он их боялся.

Отношения Евы Браун с Гитлером надолго застряли в стадии конфетно-букетного периода. Они ходили по парку и в кино, разговаривали о спорте. На это влияло еще и то, что Адольф жил со своей племянницей Гели Раубаль. Именно ее он выводил в свет и к ней спешил на ужин.

Два года Ева провела в статусе любовницы, а когда Гели скончалась при невыясненных обстоятельствах, то поняла, что настало ее время. Отношения с Гитлером получили новый виток развития. Однако современники считали, что всю жизнь Гитлер был предан первой жене, так как только она вызывала у него настоящие эмоции.

Можно сказать, что отношения Браун и Гитлера были токсичными. Он то окружал ее заботой, то исчезал на несколько месяцев и заводил романы с другими. Но Ева всегда прощала его и ждала обратно. Что-то темное в этом невзрачном мужчине сводило женщин с ума.

Браун мучилась от отсутствия признания их отношений, статус жены был необходим в то время. Но даже после смерти Гели она оставалась любовницей, подругой и содержанкой, но не женой. Семья Браун была против таких отношений, критиковала их, но Ева стояла на своем.

От бесконечных ссор и страданий она дважды пыталась свести счеты с жизнью. Однажны она схватила пистолет отца и выстрелила себе в сердце. Но промахнулась и осталась жива. В другой раз наглоталась снотворного, но ее спасла сестра. В такие моменты Гитлер моментально оказывался рядом с букетом цветов и отношения шли на новый круг.

В 1935-м Гитлер купил небольшой дом, куда Ева переехала со своей младшей сестрой Гретль. Девушка купалась в роскоши, покупала все, что ей заблагорассудится, особенно беспокоилась о собственном гардеробе. Однако там Браун была заперта, о чем сильно переживала. Гитлер запирал ее в комнате, если в дом приходили гости.

Позже он представлял ее как секретаря, а потом начал брать на официальные приемы. Когда ситуация на фронте стала накаляться, Адольф запретил ей приезжать в Берлин. Уже в 1944 году он написал завещание, Ева была главной наследницей.

Но 8 февраля 1945-го она впервые ослушалась Гитлера и приехала в Берлин. На тот момент фюрер уже долгое время находился в бункере. Браун понимала, что их обоих ждет смерть. Она была готова пасть жертвой своей же любви. Адольфа растрогала такая преданность Евы, и он предложил ей стать его женой. Тогда Ева впервые почувствовала себя счастливой.

Они расписались 29 апреля 1945 года. Невеста — в черном шелковом платье. Жених — в своих обычных черных брюках и серой военной куртке, он поленился переодеться. Первой брачной ночи у них также не было, спали молодожены в разных комнатах.

30 апреля 1945 года супруги покончили жизнь самоубийством. Ева, не колеблясь, пошла на смерть, так как без Адольфа не мыслила своей жизни. Сначала с помощью яда была убита любимая собака Гитлера Блонди, затем Ева проглотила капсулу с цианидом. А позже наступила очередь самого Гитлера. Их тела с Евой были сожжены в саду.