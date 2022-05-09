Ученые предположили, что вспыхнувшая черная дыра пережила смену полюсов

Сверхмассивная черная дыра, находящаяся в центре галактики 1ES 1927+654 в 239 млн световых лет от Земли и внезапно ставшая излучать в 100 раз больше в видимом свете и в ультрафиолете, вероятно, испытала переполюсовку — инверсию своего магнитного поля.

Такой вывод был сделан группой астрофизиков под руководством Сибасиша Лаха из Центра космических полетов NASA имени Годдарда, опубликовавших соответствующую статью на сайте электронных препринтов arXiv.org.

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В 2018 году в данных обзора All Sky Automated Survey for SuperNovae были обнаружены изменения, произошедшие с этой галактикой, а вскоре после этого космическая обсерватория Swift зафиксировала, что ее свечение в ультрафиолетовых лучах также возросло. Изучение архивных наблюдений за этим регионом показал, что к концу 2017 года галактика действительно начала светиться ярче.

Первоначально считалось, что быстрое увеличение яркости вызвано тем, что со сверхмассивной черной дырой в центре этой галактики сблизилась и разрушилась какая-то крупная звезда, которая способствовала разрастанию аккреционного диска, однако новое исследование отвергает эту идею.

Ученые проанализировали наблюдения за галактической вспышкой во всем доступном электромагнитном диапазоне от радио до рентгеновских лучей и выяснили, что интенсивность рентгеновского излучения очень быстро падала. Это излучение, как правило, производится заряженными частицами, движущимися по спирали в мощных магнитных полях, поэтому и возникло предположение о внезапном изменении магнитного поля вблизи черной дыры.