Ученые предположили, что вспыхнувшая черная дыра пережила смену полюсов

Сверхмассивная черная дыра, находящаяся в центре галактики 1ES 1927+654 в 239 млн световых лет от Земли и внезапно ставшая излучать в 100 раз больше в видимом свете и в ультрафиолете, вероятно, испытала переполюсовку — инверсию своего магнитного поля.
Такой вывод был сделан группой астрофизиков под руководством Сибасиша Лаха из Центра космических полетов NASA имени Годдарда, опубликовавших соответствующую статью на сайте электронных препринтов arXiv.org.
В 2018 году в данных обзора All Sky Automated Survey for SuperNovae были обнаружены изменения, произошедшие с этой галактикой, а вскоре после этого космическая обсерватория Swift зафиксировала, что ее свечение в ультрафиолетовых лучах также возросло. Изучение архивных наблюдений за этим регионом показал, что к концу 2017 года галактика действительно начала светиться ярче.
Первоначально считалось, что быстрое увеличение яркости вызвано тем, что со сверхмассивной черной дырой в центре этой галактики сблизилась и разрушилась какая-то крупная звезда, которая способствовала разрастанию аккреционного диска, однако новое исследование отвергает эту идею.
Ученые проанализировали наблюдения за галактической вспышкой во всем доступном электромагнитном диапазоне от радио до рентгеновских лучей и выяснили, что интенсивность рентгеновского излучения очень быстро падала. Это излучение, как правило, производится заряженными частицами, движущимися по спирали в мощных магнитных полях, поэтому и возникло предположение о внезапном изменении магнитного поля вблизи черной дыры.
В то же время интенсивность света в видимом и ультрафиолетовом диапазоне увеличилась, что свидетельствует о том, что какие-то части аккреционного диска испытали нагрев. Согласно проведенным расчетам, при перемагничивании аккреционного диска черной дыры магнитные поля первоначально ослабевают на его внешних краях, в результате чего этот диск может нагреваться более эффективно. В то же время более слабое магнитное поле означает, что заряженные частицы производят меньше рентгеновского излучения. Как только магнитное поле завершает свою переполюсовку, диск возвращается в исходное состояние.