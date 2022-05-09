Лица Бельмеса: проклятье испанского дома

В 1971 году жительница крошечного испанского города Бельмеса Мария Гомез Перейра обнаружила на полу своей кухни пятно странной формы. Правда, вскоре оно начало меняться и по завершению трансформации приобрело четкие очертания человеческого лица. Чем оказались разводы на полу, которые стали одним из самых загадочных явлений XX века, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

Очертания человеческого лица на полу напугали хозяйку дома. Она пыталась оттереть странное пятно вместе с мужем Хуаном и сыном Мигелем, но это не помогло. Тогда супруг женщины решился на кардинальные меры: с помощью кирки он вынул часть пола, где были разводы, и зацементировал это место.

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Спустя несколько недель лицо появилось снова на том же самом месте. Слухи о странном явлении в доме Марии быстро разнеслись по городу, и вскоре дошли до мэра. Глава Бельмеса настоял на том, чтобы изучить разводы, которые проявились уже по всей кухне. После долгих обсуждений было решено поднять пол и посмотреть, что находилось под ним.

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На глубине почти трех метров специалисты нашли скелеты — у некоторых из них отсутствовали черепа. Перед тем как похоронить тела на католическом кладбище, их передали ученым, которые заключили, что костям по меньшей мере 700 лет. После пол снова зацементировали, но лица продолжали появляться. Слухи о мистическом явлении в Бельмесе разнеслись по всему миру и привлекли в город священников, исследователей паранормальных явлений, ученых, журналистов и скептиков. Семье ничего не оставалось, как согласиться на полноценный эксперимент.

Образцы плиты доставили в Институт керамики и стекла Испании на анализ наличия красителей в камне. В рамках исследования кухонный пол сфотографировали по частям, после закрыли тканью, а дом опечатали, чтобы исключить несанкционированный доступ. Все это снимали немецкие тележурналисты в присутствии местного нотариуса. Кухня оставалась опечатанной три месяца. Когда дом вскрыли, все увидели, что лица поменяли выражения и передвинулись с одного место на другое.

Как явление объяснили скептики?

Профессор Дж. Алонсо из Высшего совета научных исследований Испании провел химический анализ материала, на котором появлялись изображения. В отчете он указал, что были обнаружены следы меланократового соединения, что могло означать — изображения наносились вручную.

Первой подозреваемой стала, разумеется, Мария Гомез. Правда, она умерла 3 февраля 2004 года, так и не взяв на себя ответственность за странные пятна на полу ее кухни. Все были убеждены, что лица с этого дня появляться перестанут, но феномен не прекратился, а подозрение сместилось на ее сына Мигеля.

Однако скептикам так ничего и не удалось доказать, а лица Бельмеса стали самым загадочным явлением XX века, которое до сих пор не дает покоя ученым и охотникам за привидениями.

Действительно ли лица Бельмеса носят мистический характер, или семья Перейра просто таким образом решила привлечь к себе внимание? Ответов на эти вопросы пока нет, но обе версии однозначно имеют право на существование.