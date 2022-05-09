Как лунное затмение спасло жизнь Христофору Колумбу

Известный мореплаватель Христофор Колумб использовал лунное затмение, чтобы спасти себя и свою команду от голода. Как знания в астрономии помогли ему выжить во время очередной экспедиции, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Sebastiano del Piombo Sebastiano del Piombo

В июне 1503 года во время рейса в «Новый Свет» Христофор Колумб потерял два корабля (всего их было четыре) из-за корабельных червей, проедавших дыры в днище судна. Колумб был вынужден сделать остановку на острове, который в настоящее время называется Ямайкой. Коренные жители, индейцы араваки, приняли его и команду, поделившись с ними едой и кровом. Правда, спустя полгода часть команды взбунтовалась и начала грабить и убивать местных, а те в ответ перестали снабжать людей Колумба провизией.

John Vanderlyn

Столкнувшись с голодом, Христофор придумал, как спасти себя и команду от неминуемой гибели. Сверившись с астрономическими таблицами (согласно им, 29 февраля 1504 года должно было произойти полное лунное затмение), мореплаватель сообщил местным вождям, что боги недовольны поведением индейцев и в наказание отнимут у них луну. Те лишь посмеялись над ним и отказались ему помогать.

Правда, когда началось затмение, туземцы образумились: они прибежали к кораблям Колумба с припасами и умоляли его поговорить со своим Богом и попросить его вернуть луну.

Путешественник сказал им, что он должен обсудить этот вопрос с Всевышним наедине и в тишине каюты. После он удалился в глубь корабля, чтобы поставить песочные часы и рассчитать фазы затмения. Дождавшись подходящего моменты, Христофор вышел к местным жителям острова и объявил, что Бог проявил милосердие и вернет луну. Благодарные индейцы снова стали снабжать припасами команду Колумба, пока 29 июня 1504 года она не покинула остров и вернулась в Испанию.