«Братская могила»: за что так прозвали американский танк ленд-лиза М3

Среди моделей западной бронетехники, поставлявшейся в годы Великой Отечественной войны по ленд-лизу в СССР, были и причудливые двухпушечные монстры, названные американцами в память генерала Конфедерации 1861-1865 гг. Роберта Ли. В Советском Союзе они официально назывались М3-с (средний) – чтобы не путать с лёгким М3 «Стюарт» (названым тоже в честь генерала южан, другого).

Фото: Русская семерка Русская семерка

Про танк «Генерал Ли» в Красной армии распевали такую частушку на мотив песенки из популярной перед войной кинокомедии «Волга-Волга»: «Как Америка России / подарила эм три эс. / Шуму много, толку мало, / ростом вышел до небес». Действительно, если не считать морально устаревших к началу войны, тем не менее ещё остававшихся в 1941 году на вооружении РККА советских многобашенных танков Т-28 и Т-35, нашим танкистам не приходилось воевать на более причудливой и менее приспособленной к условиям русского театра Второй мировой войны машине, чем «генерал Ли».

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Слишком навороченный

США практически не имели опыта использования танков в Первой мировой войне. Их инженерно-конструкторская мысль в этой области перед Второй мировой войной руководствовалась больше собственными фантазиями. Тем не менее они давали иногда прекрасные плоды. Так, в конце 20-х годов конструктор Джон Кристи построил быстроходный колесно-гусеничный танк. Армия США им не заинтересовалась, зато СССР сразу закупил несколько образцов и на их базе создал целое семейство танков БТ («быстроходный танк»), долго ещё в ходе Великой Отечественной войны служившее основой парка легких советских танков.

Когда перспектива вступления США во Вторую мировую войну с её масштабными сухопутными боями стала неизбежной, американские конструкторы озаботились созданием среднего танка, не уступавшего британским, немецким и советским машинам такого же типа. А опыта в их создании не имелось. Было ясно, что 37-мм пушка явно недостаточна для успешного боя с немецкими средними танками. Но американская промышленность в 1940 году ещё не умела создавать поворачивающуюся башню с орудием более крупного калибра.

Конструкторы вышли из положения до гениальности просто. Они установили 75-мм пушку непосредственно в корпусе. В результате самое главное и, по идее, грозное оружие «Генерала Ли» имело ограниченный угол обстрела – всего 30 градусов. В поворачивающейся же башне стояло всё то же малокалиберное 37-мм орудие. Но это ещё не всё. Верные своей привычке устанавливать в танке как можно больше пулемётов, американские инженеры воткнули в «Генерала Ли» четыре 7,62-мм пулемёта, причем один из них помещался в поворачивающейся башенке наверху орудийной башни.

В результате танк приобрёл диковинную трёхэтажную конструкцию и при этом, в силу большого числа единиц вооружения, обслуживался экипажем из семи человек (на некоторых машинах было на один пулемёт меньше, тогда в экипаже было шесть человек). Его бронирование было вполне приличным для среднего танка: лоб корпуса – 50 мм, борта – 38 мм. Но при максимальной скорости 40 км/ч танк был очень уязвим благодаря своей высоте (312 см), превышавшей ширину (272 см). Из-за этого М3 «Ли» был ещё и слабо устойчивым при движении по пересечённой местности. Ну а необходимость всякий раз поворачивать сам танк для ведения огня из основной пушки делала его непригодным для боя со средними танками противника в открытом поле.

Боевой полигон для американской техники

Поставки по ленд-лизу служили для военной промышленности и армии США прекрасным полигоном, где в боевых условиях выявлялись сильные и слабые стороны американской военной техники. Невольными жертвами таких экспериментов становились сотни британских (в Северной Африке) и тысячи советских танкистов.

Впрочем, в Северной Африке качества среднего танка М3 (серия, поставлявшаяся в Англию, называлась «Генерал Грант» – в честь другого генерала той же гражданской войны, но уже северного) признавались вполне удовлетворительными. Там это был лучший танк не только в войсках союзников. По своим боевым качествам он не уступал лучшим немецким танкам почти до самого конца 1942 года, особенно в обороне, где «Грант» действовал как превосходное самоходное противотанковое орудие.

Иначе обстояло дело на советско-германском фронте, где природные условия значительно разнообразнее и коварнее, чем в пустыне Сахара. Да и танки, использовавшиеся обеими сторонами уже в 1942 году, были часто мощнее «Генерала Ли».

Многое зависело от умения

Впрочем, здесь сказывался ещё один недостаток, общий для всей техники, поставлявшейся в СССР по ленд-лизу. Она, как правило, была в эксплуатации значительно сложнее советской. Но советские органы, договаривавшиеся о поставках заморской техники, никогда не заботились о том, чтобы перевести техническую документацию на русский язык, организовать правильное обучение экипажей, а тем более – выписать инструкторов. Часто неподготовленные люди сажались на технику, а техника бросалась в бой. Впрочем, то же самое делалось и с советскими машинами. В результате потери иностранных танков в РККА оказывались выше, чем могло быть при их более умелом использовании – опять-таки, это же нужно сказать и про применение отечественной техники.

Советские танкисты сокращённо прозвали «Генерала Ли» БМ или ВГ с добавлением цифры в зависимости от числа членов экипажа: ВГ-6, БМ-7 и т.д. Расшифровывалась эта аббревиатура очень мрачно: БМ – братская могила, ВГ – верная гибель. Однако, опять же, в руках умелых экипажей даже такой «ростом до небес» неуклюжий танк мог принести немало пользы. Есть свидетельства о том, как в Курской битве «Генерал Ли» порой успешно действовал из засад против немецких средних танков. Например, в районе села Черкасское в полосе Воронежского фронта 39 этих танков совместно с 20 САУ отечественного производства в течение 5 июля 1943 года сдерживали наступление 3-й немецкой дивизии.