Зачем летучие мыши жужжат как шершни

Итальянские ученые выявили, что пойманные большие ночницы издают «жужжащие» звуки, напоминающие сигналы жалящих насекомых. Как показали проведенные на совах эксперименты, хищники реагируют на жужжание шершня и «жужжание» безобидной летучей мыши одинаково — предпочитают избегать источник тревожного звука.

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Бейтсовская мимикрия, когда съедобный или безвредный вид имитирует несъедобный или опасный, давно известна и хорошо изучена на множестве видов, от насекомых до лягушек и змей. Чаще всего исследователи сталкиваются с визуальной мимикрией, когда вид-подражатель приобретает внешнее сходство с видом-моделью: например, безобидная молочная змея (Lampropeltis elapsoides) имеет такие же красно-черно-желтые полоски на теле, как и ядовитые коралловые аспиды рода Micrurus.

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Куда реже ученые выявляют случаи акустической мимикрии, когда вид-подражатель добивается звукового сходства с моделью: например, бабочки-огневки подражают ультразвуковым сигналам, издаваемым бабочками-медведицами, чей вкус неприятен летучим мышам, — и рукокрылые перестают их ловить.

Впрочем, не одни насекомые «додумались» до такого изобретения: у самих летучих мышей тоже есть враги, которых также можно отпугивать с помощью звуков, напоминающих жужжание ос и шмелей. Именно такой случай зафиксировали итальянские ученые: пойманные ими большие ночницы (Myotis myotis), когда их брали в руки, издавали «жужжащие» звуки, напоминающие сигналы пчел и шершней.

Чтобы выяснить, зачем летучим мышам столь странные сигналы, исследователи сперва сравнили записи «жужжания» больших ночниц и перепончатокрылых насекомых, таких как медоносная пчела (Apis mellifera) и обыкновенный шершень (Vespa crabro). Затем они изучили реакцию сов (обыкновенных сипух Tyto alba и серых неясытей Strix aluco; для каждого вида взяли четыре дикие птицы и четыре выращенные в неволе) на «жужжащие» и «нежужжащие» звуки летучих мышей двух видов, а также на жужжание жалящих насекомых. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Оказалось, в целом «жужжание» больших ночниц не особенно похоже на жужжание шершня: проведенный квадратичный дискриминантный функциональный анализ (qDFA) с процедурой перекрестной проверки показал 95,4% правильного различения звуков насекомых и звуков летучих мышей. Тем не менее этот показатель упал до 53,7%, когда оставили только те параметры криков, которые входят в диапазон слышимости сов: иными словами, с точки зрения хищной птицы при попытке поймать источник «жужжащего» звука риск угодить в осиное гнездо и шанс пообедать беспомощной летучей мышью примерно одинаковы.