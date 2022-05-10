За что Молотов выгнал личного переводчика Сталина из МИДа

По словам Риббентропа, Владимир Павлов пользовался большим доверием Сталина. Однако личный переводчик вождя начинал свою карьеру как помощник Молотова. После смерти Сталина Молотов вернулся в МИД, и Павлов частенько заглядывал к бывшему начальнику, причем с определенной целью. В конце концов министр не выдержал и послал надоедливого коллегу ко всем чертям.

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Неожиданная карьера

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Как вспоминал сам Владимир Николаевич Павлов, слова которого приведены в книге Владимира Карпова «Генералиссимус», он никогда не собирался строить карьеру переводчика. В 1939 году Павлов благополучно окончил столичный энергетический институт и намеревался заняться научной работой. Однако буквально через несколько дней после защиты диплома молодого инженера-теплотехника вызвали в Центральный комитет партии. Двое сотрудников приняли у Павлова своеобразный экзамен на предмет владения иностранными языками, и, удовлетворенные результатом, отправили его к Молотову, который тогда только заступил на пост наркома иностранных дел.

Владимир Павлов сразу оказался в самой гуще событий. В августе 1939 года он принимал участие в работе над Пактом Молотова-Риббентропа, а в сентябре – присутствовал на подписании германо-советского договора о дружбе и границе. Об этом, кроме прочего, свидетельствуют и фотоснимки, на которых Павлов запечатлен рядом со Сталиным, личным переводчиком которого он вскоре и стал. Данные факты лишний раз доказывают, что Сталин с большим доверием относился к Павлову. О доверии, которым пользовался Павлов у вождя, писал и Риббентроп (Александр Осокин «Великая тайна Великой Отечественной»).

Отношения со Сталиным

Действительно между Владимиром Павловым и Иосифом Сталиным сложились довольно теплые отношения. Переводчик, конечно, никаких шуток в адрес вождя себе не позволял. Зато Сталин острот на Павлова не жалел. Некоторые из них могут показаться довольно жестокими. Так, если верить Леониду Млечину, автору издания «Осажденная крепость», однажды Сталин, будучи в хорошем настроении, произнес: «Светлая голова у товарища Павлова. Много знает. Не пора ли ей в Сибирь?». Впрочем, некоторые шутки были вполне безобидными. Например, когда Владимир Николаевич заболел, и вместо него прислали другого переводчика, Сталин велел: «Передайте привет моему бледнолицему брату от вождя краснокожих».

Говорят, Павлов искренне смеялся над шутками «отца народов» и вообще Сталина «боготворил». По крайней мере, именно так утверждала Светлана Аллилуева в своих мемуарах «Один год дочери Сталина». По словам Аллилуевой, после смерти Иосифа Виссарионовича Владимир Павлов долго не мог смириться с происходившими в стране событиями. Скорее всего, Аллилуева имела в виду действия Никиты Хрущева, инициировавшего развенчание культа личности Сталина. Тем более что вместе с вождем Кремль покинул и сам Павлов.

Изгнание из Кремля

Примечательно, что удалил Владимира Павлова из Министерства иностранных дел Вячеслав Молотов. Как признавался сам Молотов, слова которого приведены в книге Феликса Чуева «140 бесед с Молотовым. Второй после Сталина», Павлов, «беспартийного типа человек», изначально не слишком ему нравился:

«Павлов английский изучил хорошо и немецкий знал хорошо. Конечно, мне такой переводчик, беспартийного типа человек, я бы сказал, не очень, но честный служака, никаких у него связей таких не было… Я его вышиб из Министерства иностранных дел после смерти Сталина, после моего возвращения в МИД. Сталин меня вышиб оттуда, а когда я вернулся в 1953-м, Павлов был переводчиком у Вышинского, Вышинский был министром после меня. Вот Павлов стал ко мне заглядывать, доносить на Вышинского. Я ему говорю: «Вот что, Павлов, идите вы ко всем чертям. Вы мне больше не нужны. Я Вышинского знаю очень хорошо, зачем вы мне о нем всякие вещи будете рассказывать? Я вас из министерства удаляю, больше я с вами не могу работать». А я знал, что перед этим он на меня доносил».