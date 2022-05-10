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1 час назад

Французы массово заинтересовались книгами русских писателей

Lenta.ru

В книжных магазинах Франции вырос спрос на произведения русских и украинских писателей. О том, что французские читатели массово заинтересовались книгами, написанными русскими и украинскими авторами, сообщила газета Le Monde.

Французы массово заинтересовались книгами русских писателей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В последние недели все книги Достоевского перебрались с полок на витрины французских книжных магазинов. Это же случилось и с произведениями Толстого, Гоголя, Булгакова, Гроссмана, Пушкина, а также современных писателей из России и Украины»,

— говорится в материале.

Продавцы книг связали происходящее с ситуацией вокруг Украины.

«Читатели просят книги, которые помогут понять (причины конфликта на Украине — прим. «Ленты.ру»)»,

— сказала владелица книжного магазина Globe Наталья Тюрина.

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