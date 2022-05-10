Эльдорадо: страна, которую искали более 400 лет

Более четырех столетий люди со всех уголков планеты мечтали найти сказочно золотую страну Эльдорадо, которая, по слухам, находилась в горах и джунглях Южной Америки. Однако ни одни поиски так и не увенчались успехом, поскольку такого места попросту не существовало. "Рамблер" расскажет, откуда взялась легенда про Эльдорадо.

Фото: Jodocus Hondius Jodocus Hondius

После открытия Америки Христофор Колумб вернулся домой с рассказами о неисчерпаемых запасах золота, которые ему довелось увидеть в Новом Свете. И после этого всю Европу охватила золотая лихорадка.

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Этот благородный металл был воспет литературой, а рассказы о нем легли в основу многих мифов и легенд. И одной из самых известных стала легенда об Эльдорадо. Ходили слухи, что в этой сказочно богатой стране даже кухонную утварь делали из золота.

В 1539 году испанцы основали город Богота на земле племени муисков. Там же они услышали об особенной церемонии, которую проводили муиски на берегу озера Гуатавита при избрании нового правителя. На рассвете раздетого вождя обмазывали глиной и покрывали мельчайшим золотым песком, превращая его в буквальном смысле в "золотого человека" (по-испански el dorado - эль дорадо). После этого вождь всходил на плот из толстого тростника и у его ног укладывали золото и изумруды. Затем его отталкивали от берега, поднимали флаг и в тишине бросали драгоценности в воду.

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Прознав про этот обычай, испанцы решили попытаться выловить драгоценности из озера Гуатавита, однако им это сделать так и не удалось. Затем удачу пытали и другие кладоискатели, но они достали лишь золотой нагрудник боевых доспехов, золотой посох и огромный изумруд размером с куриное яйцо, похоронив при этом многих рабочих.