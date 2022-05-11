Россияне вспомнили о любимой сладости времен СССР

Россияне поговорили о любимой в детстве сладости — «Петушках». Своими впечатлениями от сахарных леденцов они поделились под публикацией в группе «Мы из СССР» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Мослента Мослента

«Легендарное и самое любимое лакомство советских детей, которые мамы делали нам дома на кухне с помощью специальной формы»,

— подписали публикацию владельцы группы.

Некоторые пользователи сети рассказали, что до сих пор иногда делают дома леденцы и балуют себя сладостью «из детства». «У меня жена до сих пор такие готовит и продает», — поделился один из них, другой отозвался: «Самые вкусные петушки, без химии».

Не у каждой сладкоежки дома была специальная форма для приготовления «Петушков» из жженного сахара на палочке. Одна из подписчиц напомнила способ, которым пользовались многие: «Я делала прямо в ложке. Потом мама ругала из-за образовавшегося с обратной стороны нагара».