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1 час назад

Россияне вспомнили о любимой сладости времен СССР

Мослента

Россияне поговорили о любимой в детстве сладости — «Петушках». Своими впечатлениями от сахарных леденцов они поделились под публикацией в группе «Мы из СССР» в социальной сети «ВКонтакте».

Россияне вспомнили о любимой сладости времен СССР
Фото: МослентаМослента

«Легендарное и самое любимое лакомство советских детей, которые мамы делали нам дома на кухне с помощью специальной формы»,

— подписали публикацию владельцы группы.

Некоторые пользователи сети рассказали, что до сих пор иногда делают дома леденцы и балуют себя сладостью «из детства». «У меня жена до сих пор такие готовит и продает», — поделился один из них, другой отозвался: «Самые вкусные петушки, без химии».

Не у каждой сладкоежки дома была специальная форма для приготовления «Петушков» из жженного сахара на палочке. Одна из подписчиц напомнила способ, которым пользовались многие: «Я делала прямо в ложке. Потом мама ругала из-за образовавшегося с обратной стороны нагара».

Юзеры вспомнили и способы приготовления других десертов. Они рассказали о том, как варили сгущенку или сметану, чтобы сделать ириски.

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