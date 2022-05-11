Приметы: что нельзя делать 11 мая

11 мая православные чтят память мученика Максима. Помимо этого, в этот день было принято набирать березовый сок - отсюда и название день Максима-березосока.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Сегодня не стоит начинать новые отношения или делать предложение руки и сердца. Наши предки верили, что такой союз не сможет просуществовать долго.

В этот день было принято впрок запасаться березовым соком - он имел лечебные свойства. Девушки были убеждены, что если умываться им, он сможет сохранить молодость и сияние кожи. А больных омывали соком, чтобы излечить недуг. Сейчас березовый сок можно просто купить, но врачи советуют не увлекаться им, а пить понемногу.

11 мая нельзя было пить чай с медом - существовало поверье, что это привлечет неприятных людей, от которых будет непросто избавиться. Также запрещалось убираться дома или выносить какие-то вещи, утварь - это могло лишить дом благополучия и удачи.

Погодные приметы